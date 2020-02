Současně radní projednali a schválili požadavky a náležitosti vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Čtyřlístek s předpokládaným nástupem 1. srpna. Výběrového řízení se může zúčastnit každý, kdo splní předepsaná kritéria.

Návrhy berou v Týnci do konce února

Jen do konce února mají obyvatelé Týnce nad Sázavou možnost podat návrhy projektů do participativního rozpočtu města. Ty lze podávat prostřednictvím formuláře na webu města. To všechny došlé návrhy zpracuje a v pondělí 27. dubna bude při veřejném setkání konkrétní projekty vybírat.

„V praxi to bude vypadat tak, že navrhovatelé v pěti minutách vysvětlí, proč právě ten jejich projekt je nejlepší, a proč právě on si zaslouží, aby se realizoval,“ vysvětlila Lenka Morávková z týnecké radnice a vyzývá veřejnost, aby se přišla s navrženými projekty seznámit a zeptat se navrhovatelů na to, co ještě nebylo prezentované. Od 4. do 22. května bude týnecká veřejnost pro projekt, na který město uvolní půl milionu korun. Realizace by měla následovat ještě letos.

Havárie uzavřela benešovskou Novou Pražskou

Bez dopravy bude až do pátku 28. února Nová Pražská ulice, což je jedna z nejdůležitějších tříd centrální části Benešova. Její uzavírka začala včera v křižovatce s ulicí Jana Švermy. Právě tam potřebují kvůli havárii vodovodního řadu místo na práci zemní stroje a vybavení vodohospodářů z VHS Benešov. Objízdná trasa vede po silnici v Nové Pražské a dále ulicemi Mendelovou a Pražskou. Dopravní omezení v této části města si už před nedávnem řidiči vyzkoušeli při rekonstrukci povrchu silnice.

Ve Vlašimi radí, jak na krizové situace

Přípravu domácnosti na krizové situace rozebírá na svém webu Městský úřad Vlašim. Ten současně přináší souhrn doporučení obyvatelům, jak si 'předem vytvořit velice solidní zázemí pro případ neočekávané mimořádné situace'. Jak vlašimský web píše, informace vychází ze zahraničních zdrojů a je přizpůsobena pro naše podmínky. Každá rodina by si proto na svém obecním úřadě nebo u hasičského záchranného sboru zjistit, jak nejlépe reagovat, a také v rodině by se pak mělo diskutovat o tom, co dělat v každé mimořádné situaci.

Beruškám věnuje obchodník peníze

Padesát korun českých z každého nákupu nad tři stovky uskutečněného v pondělí 24. února, tedy v den prvního otevření nově zrekonstruovaného obchodu na Červených Vršcích, pošle společnost Lidl benešovské Mateřské škole Berušky v Táborské ulici. Peníze hodlá mateřinka využít k nákupu nového vybavení školní zahrady.