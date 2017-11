KRÁTCE: S ověřováním listin uspějí žadatelé jen v budově B

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Oprava zdi u školky provoz v Dukelské trochu zbrzdí

Benešov – Celý měsíc a to od středy 15. listopadu do pátku 15. prosince bude dopravu v Dukelské ulici komplikovat oprava opěrné zdi u tamní Mateřské školy U kohouta Sedmipírka. Kvůli tomu bude v ulici stanovena přechodná úprava provozu a to nejen v uvedené ulici, ale také ve vedlejší ulici Karla Nového. Chodci budou kvůli pracím a uzavřenému chodníku na straně školky muset přejít na druhou stranu ulice. Kvůli tomu vznikne na vozovce provizorní značení přechodu nalepovacími foliemi žluté barvy. Řidiči by na uvedeném místě měli jet ještě opatrněji, zejména kvůli přecházejícím školákům.



Kvůli poruše kabelu ulicí Sklářskou auta neprojedou

Sázava – S dopravní nepříjemností se budou muset vyrovnávat řidiči při jízdě městem Sázavou. Od pondělí 6. listopadu bude kvůli opravě poruchy kabelu nízkého napětí v chodníku ve Sklářské ulici a sídlišti 9. května tato komunikace pro veškerý provoz zcela uzavřena. Podle dopravně-inženýrského opatření zpracovaného Tomášem Březinou z firmy Sedoz bude opatření značeno přenosnými dopravními značkami a trvat by mělo až do pátku 10. listopadu.



S ověřováním listin uspějí žadatelé jen v budově B

Benešov – Ověřování listin a podpisů, takzvaný Czech point, je služba, díky níž nemusí žadatelé do specializovaných úřadů. Například nemusí kvůli výpisu z rejstříku trestů, jak tomu bylo dříve, stát frontu u soudu na Pankráci. Žadatelé z Benešova ale kvůli své záležitosti musí na jiné místo, než byli zvyklí. Od začátku listopadu listiny ověřují v budově B městského úřadu, což je někdejší Komerční banka na Masarykově náměstí. Czech point tam žadatelé najdou v přízemí v kanceláři evidence obyvatel. Projekt spolufinancuje z prostředků Evropské Unie Evropského fondu pro regionální rozvoj Integrovaný operační program.



Muzeum obnovilo oltář v zámecké kapli ve Vlašimi

Vlašim – Obnovený oltář v zámecké kapli svatého Vincence ve Vlašimi si mohou již nyní prohlédnout všichni zájemci. Muzeum Podblanicka totiž tento historický skvost nechalo obnovit v rámci rekonstrukce samotné kaple. Příští rok by měla pokračovat druhá fáze oprav v zámecké kapli. Pozdně barokní oltář z roku 1771 byl v rámci obnovy osazen původním rámem. Doplněn byl také restaurovaným obrazem, následně byl též liturgicky upraven.





Další kompost si mohou vyzvednout obyvatelé Votic

Votice – Další várku kompostu si mohou vyzvednout obyvatelé Votic zdarma ve votické kompostárně. Ten, kdo dříve přijde, vyhraje. Zájemci nesmí proto zahálet, aby na ně kompost zbyl. Zároveň mohou během listopadu stále dorazit do kompostárny občané s bioodpadem. A to v pondělí, čtvrtek a neděli od 12 do 17 hodin.



O titul Neziskovka roku soupeří i společnost Ruah

Benešovsko – Obecně prospěšná společnost Ruah, která funguje již několik let na Benešovsku, soutěží společně s jinými českými organizacemi o titul Neziskovka roku 2017. Podpořit tuto benešovskou organizaci mohou zájemci až do 21. listopadu v kategorii nejoblíbenější neziskovky v očích veřejnosti, a to na internetových stránkách ankety. Organizace Ruah poskytuje domácí hospicovou, zdravotní a sociální péči. Ve spolupráci s rodinou nemocného pomáhají její pracovníci umírajícím prožít poslední okamžiky života v kruhu svých nejbližších.

Stand up komici přijedou rozesmát publikum

Benešov – Známí komici ze stand up show Na stojáka přijedou v rámci svého celorepublikového turné také do Benešova, a to již ve středu 8. listopadu. Po skoro roční odmlce zamíří do benešovského Music Clubu Hotelu Pošta Ester Kočičková, Daniel Čech a Petr Vydra. Představení plné humoru začne ve 20 hodin.

Děti si v rámci dílen vyrobí podložku pod hrneček

Benešov – Pravidelné středeční dílničky pro děti v benešovském Cirgusu budou na pořadu dne samozřejmě také ve středu 8. listopadu. Od 16 hodin si budou moci malí zúčastnění, již od 3 let, vyrobit podložku pod hrneček.

Stezku odvahy projdou nejmenší již po čtvrté

Konopiště – Čtvrtý ročník stezky odvahy pro děti školou povinné bude připraven na pátek 10. listopadu od 18 hodin. Zájemci budou vycházet od dětského hřiště v Konopišti, následně půjdou po cestě označené světýlky. Děti mohou chodit samostatně, ve dvojicích nebo v doprovodu dospělého. S sebou si ale nemají brát baterku, zároveň se ale nemusí bát, že by je kdokoliv strašil. Po cestě budou jen připraveny zajímavé úkoly. V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena na čtvrtek 16. listopadu.

Zájemci se blíže seznámí s Malajsií i Singapurem

Mezihoří – Beseda Jakuba Hradečného spojená s promítáním bude zaměřená na Malajsii a Singapur. Událost začne v sobotu 11. listopadu od 20 hodin v Kulturním domě v Mezihoří.

V neveklovském kině zhlédnou loutkovou pohádku

Neveklov – Loutkovou pohádku O Gulliverovi zhlédnou diváci v sobotu 11. listopadu od 15 hodin v neveklovském kině. Pohádkovou hru odehraje Loutkový soubor z Bystřice.

Stromky na vánoční zdobení si lze i rezervovat

Benešov – Další akci s už tradičním názvem Ozdobíme stromečky a rozezní se zvonečky chystá už nyní město Benešov a jeho Kulturní a společenské centrum. Základem setkání, které se uskuteční v neděli 10. prosince na Masarykově náměstí bude, jak název prozrazuje, zdobení vánočních stromků. Ke společnému zdobení svátečních jehličnanů si zájemci předem mohou zdarma rezervovat svůj vlastní stromek a potom ho zkrášlit přinesenými ozdobami. Stromky budou vystavené na několika místech v centru Benešova. Zdobit budou ve vyhřívaném stanu na náměstí také děti z DDM Benešov.