Setkání úředníků a představitelů města s občany v Kulturním domě Karlov totiž v takovém případě hrozila nižší účast veřejnosti. „Akci bychom kvůli pohřbu nerušili, ale je jasné, že řada lidí by se s Karlem Gottem jela osobně rozloučit do Prahy,“ uvedla tajemnice Městského úřadu v Benešově Magda Zacharieva.

Školáci se mohou hlásit na robotiku

Pro školáky od osmi do patnácti let je podle propozic Muzea umění a designu v Benešově určen jím pořádaný kroužek robotiky. Ten startuje v pondělí 7. října. Kroužek je určen pro ty, které baví roboti a programování. Kapacita kroužku, který se bude konat v muzeu na Malém náměstí je však omezena, proto je dobré přihlásit děti předem. Kroužek robotiky v Benešově má kromě již uvedeného pondělí stanoveny další schůzky také na následující pondělky 14., 21. a 28. října. Konat se bude od 15.45 do 17.15 hodin.

Radnice radí snoubencům

Co je potřeba udělat proto, aby snoubenecký vztah přešel do další, logické fáze, manželství, napovídá neznalým web benešovské radnice. V textu je mimo jiného také zmínka o tom, že k obřadu je potřeba splnit určité náležitosti. například je potřeba předložit rodný list, platný občanský průkaz nebo cestovní pas ale v případě potřeby i pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství či úmrtní list partnera.

V centru vymění výlohy obchodů

Návrh městské rady na schválení výběru dodavatele, který na Malém náměstí v Benešově vymění v tamních dvou provozovnách ve vlastnictví města výlohy, přednese zastupitelům při jejich jednání řídící schůze. Výměnu má zajistit pražská firma EMV, která za to získá od města částku 549 tisíc korun bez DPH.

Pocit nejistoty rozptýlila termokamera

Kvůli začínajícímu požáru uskladněného uhlí, které mělo v pátek 4. října ráno vzplát samovznícením, přivolal na pomoc hasiče obyvatel z domku v Úročnici. „Prostor uhelny s uhlím až ke stropu prohlédli hasiči z Benešova termokamerou a zjistili, že je tam teplota pouhých čtrnáct stupňů Celsia,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jaroslav Gabriel. Ještě předtím, už v půl sedmé ráno, bylo tepleji profesionálním hasičům z Benešova a 'dobrákům' z Pecerad při skutečném požáru. „V Čakovicích vzplála plastová popelnice,“ potvrdil Jaroslav Gabriel s tím, že oheň způsobil škodu jeden tisíc korun.

Hasiči spěchali pomoci zvířatům

Dva podobné případy řešili v uplynulých dnech profesionální hasiči z Benešova a jejich dobrovolní kolegové z Votic a Postupic. K prvnímu, pomoci topícímu se psu větší rasy, směřovali k nádrži poblíž Penny Marketu v centru Votic.

„Pes se nakonec vyškrábal na břeh sám, votičtí hasiči pak odvolali výjezd kolegů z Benešova,“ řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jaroslav Gabriel s tím, že také kůň v ustájení v Nové Vsi u Postupic se nakonec vzchopil a ve svém boxu se postavil na nohy dříve, než mu mohli pomoci hasiči z Benešova, kteří vzápětí dojeli až na místo.