V ulici přibude upozornění na zpomalovací práh u příčného prahu s přechodem pro chodce, značka nejvyšší dovolené rychlosti s dodatkovou tabulkou „Projíždíte stavbou.“ Zpomalovací práh u zpomalovacích polštářů budou umístěny po jejich realizaci.

Práce by měly skončit 31. října. Město Benešov navrhlo dočasné omezení dopravy v Zapově ulici kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s dopravním omezením z důvodu stavebních úprav na vozovce.

Kvůli návštěvníkům vyhlídky Máj mají auta zákaz zastavení

Přechodnou úpravu provozu spočívající v zákazu zastavení stanovil Silniční správní úřad Benešov na silnici třetí třídy číslo 1063 v Teletíně ve směru od Krňan. Řidiče na to upozorní přenosné dopravní značení a to v místě za odbočkou na návsi. Dodatková tabulka uživatele silnice také upozorní na to, že omezení, které začne platit v pondělí 19. srpna a skončí ve čtvrtek 31. října, se vztahuje jen na pátek, sobotu a neděli. A také svátky.

O zavedení dočasného dopravního opatření požádala obec Krňany kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s pohybem lidí a parkováním velkého množství vozidel návštěvníků vyhlídky Máj.

Pokládka optických kabelů dopravu v sídlišti nepřeruší

Až do 30. září potrvá na místních komunikacích v Benešově, které vedou v ulicích Na Bezděkově, Bezručově, Zapově, Vlašimské, Hráského a v tamních vnitroblocích k dopravnímu omezení. Na uvedených místech právě od začátku srpna do konce září probíhají výkopové práce v chodnících. Do výkopů dělníci pokládaní optické kabely. Průjezd uvedenými ulicemi ale práce nepřeruší.

Určí existenci komunikace

Žádost obyvatele Kladna o vydání deklaratorního rozhodnutí ve věci určení existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku na katastru Bílkovic, projednají úředníci vlašimského odboru dopravy a silničního hospodářství přímo na místě. Sejdou se tam kvůli tomu ve čtvrtek 22. srpna.

Zabouchnuté dveře bytu otevírali specialisté, hasiči

Zabouchnuté dveře bytu v prvním patře domu v benešovské ulici Jiřího Franka spěchali ve středu 7. srpna před jedenáctou hodinou otevřít profesionální hasiči. Důvodem urgentní pomoci uživatelům bytu byla skutečnost, že v něm zůstalo otevřené okno a také postižené dítě, které dveře zevnitř nedokázalo samo otevřít.

Na dálnici skončilo auto po nehodě otočené do protisměru

Pomoci cestujícím z havarovaného osobního auta, které skončilo při jízdě od Brna na Prahu na devatenáctém kilometru dálnici D1 ve svodidlech, dorazili hasiči z Hasičského záchranného sboru Benešov ve středu 7. srpna ráno před půl pátou. Auto se po nárazu zastavilo u svodidel, ale otočené do protisměru.