KRÁTCE: Radnice zveřejnila seznam aut, která u ní smí stát

Benešovsko - Připravili jsme výběr krátkých zpráv z Benešovska.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Radnice zveřejnila seznam aut, která u ní smí stát

Benešov - Na otázku tazatele, kolik aut s jakými registračními značkami má povolení Městského úřadu Benešov k vjezdu a parkování na parkovištích kolem Kulturního domu Karlov a za radnicí, podle zákona odpověděl úřad. V seznamu vydaném odborem dopravy na pěti stranách, jsou uvedena auta vedení úřadu, jeho zaměstnanců a také motoristů, kteří přijíždějí pracovně nebo služebně do uvedeného místa.

Majitelé lesů na Benešovsku musí zpracovat polomy

Benešovsko – Také majitelů lesů na Benešovsku se týká nařízení Ministerstva zemědělství o zpracování těžeb nahodilých. Týká se to zejména zpracování stromů, které v neděli 29. října poškodila vichřice. Podle nařízení ministerstva by tak měli učinit do 31. března příštího roku.

Fotit se můžete naučit třeba také s Vítkem Švajcrem

Vlašim – Jak na originální fotografii dětí či celé rodiny? Právě to je otázka, kterou účastníkům vzdělávací akce organizované Spolkovým domem sourozenců Roškotových pomůže zodpovědět fotograf Vítek Švajcr. Součástí školení bude také půlhodinka focení, kdy lektor, podle organizátorů, nafotí spoustu krásných snímků. Workshop se koná v úterý 14. Listopadu od 10 do 16 hodin ve spolkovém domě na Palackého náměstí.

Chlapa na zabití uvidí na Karlově

Benešov - Na skvělý zážitek se mohou celé pondělí 13. listopadu těšit ti, kteří dorazí v půl osmé večer do velkého sálu Kulturního domu Karlov. Právě tam se odehraje divadelní představení hry Francise Vebera Chlap na zabití. Na jevišti se vystřídají Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Jaroslav Šmíd, Betka Stanková, Michal Slaný a Milan Šimáček. Benešovské publikum se dozví, jak to vypadá, když se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu. Profík pak nakonec pozná, že vyřešit problémy po svém, je nad jeho síly.

Při semináři v rodinném centru vyrobí domácí čistič

Sázava – Vyrobit si ekologický domácí čistič naučí lektoři ty, kteří v úterý 14. Listopadu přijdou na workshop do sázavského Rodinného centra Putti. K tomu ale budou potřebovat také lahvičku nebo rozprašovač. Kromě praktické pomůcky se účastníci také dozví možná nové informace o ekologickém uklízení, bez odpadu. Seminář začne v sídle Putti v Uhlířskojanovické ulici v 15.30.