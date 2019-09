Už druhé výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Muzeum umění a designu Benešov vyhlásila místní radnice. Adepti, kteří chtějí mít šanci v konkurzu uspět, musejí splňovat řadu povinných i doplňkových kritérií. Musí mít vysokoškolské vzdělání ekonomického, případně uměleckého směru a také znalost právní, ekonomické a personální problematiky příspěvkových organizací.

Muzeum umění a designu v Benešově. | Foto: archiv muzea

Měli by také mít alespoň základní orientaci v oblasti kultury a umět vést kolektiv. Měli by ovládat i takzvaný fundraising, což je v podstatě umění získávat podporu od druhých organizací. První výběrové řízení před nedávnem rada města zrušila, protože se do něj přihlásili jen dva adepti. Nový ředitel by se měl funkce ujmout na Nový rok 2020.