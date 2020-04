ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Ochranné pomůcky na radnici dorazily ve středu 1. dubna. Následovalo jejich balení a roznos do schránek. Společně s rouškami obyvatelé dostávají do poštovních schránek také Zpravodaj města s důležitými informacemi a kontakty.

Virus zhatil také vítání občánků

Omezení srocování se dotýká nejen divadel, kin a restaurací, ale také oblíbeného komorního vítání občánků. Ta se v Benešově konají v obřadní síni radnice na Masarykově náměstí dvakrát do roka. Květnový termín organizátoři už zrušili, ale říjnový je zatím dál ve hře. Bude však záležet, jak se situace kolem Covidu-19 vyvine. Radnice od rodičů zatím stále bere objednávky na říjnové vítání, a to pro děti narozené od července 2019 do června 2020.