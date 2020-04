I tam bude do instalované kanalizace připojováno kanalizační potrubí z Nádražní ulice. To si vyžádá celkové přerušení dopravy.

Také na stropy chtějí Votice dotaci

Zatímco v případě vybudování cvičné kuchyňky a robotické pracovny ve votické základní škole zajistí městu část z celkem sedmi milionů korun dotace, při opravě stropů to zatím není jisté. „Oprava stropů bude provedena tak, aby pokud možno na ni město získalo prostředky z dotací, jako jednoho z možných uznatelných nákladů,“ řekl mluvčí votické radnice Jan Vachtl.

Kuchařky dětem nevaří, šijí roušky

Na úplně jinou činnost se v současné době zaměřily kuchařky ze školních jídelen u benešovských základních škol v Dukelské a Jiráskově ulici. Třídy jsou dosud bez dětí, a tak ani školní jídelny nevykazují běžný provoz. Personál obou školních jídelen „ukuchtil“ v době koronavirové na vlastních domácích šicích strojích téměř čtyři stovky ochranných roušek. Ty se prostřednictvím dalších dobrovolníků dostaly k lidem i do organizací po celém Benešově.

Půjčí nádrž v parku pro sportovní rybolov

Záměr půjčit pro účely sportovního rybolovu nádrž velkého Konopišťského rybníka vyvěsila na úředních deskách benešovská radnice. Ta v rámci zákona o obcích zveřejňuje záměr výpůjčky pozemku o výměře 206 185 metrů čtverečních vodní plochy v Konopišti. Zájemci by se měli na radnici přihlásit do pondělí 11. května. Rybník pro sportovní rybolov hodlá město zapůjčit od 1. června do 31. května 2022. Rybník měla v předešlých letech zapůjčený Místní organizace Českého rybářského svazu v Benešově.

Hřiště u základních škol jsou volně přístupná

Uvolnění restrikcí vlády přispělo k tomu, že jsou nyní veřejnost přístupná také sportoviště. V Benešově se to týká například hřišť u základních škol. Rozhodlo o tom vedení města s řediteli škol v Dukelské a Jiráskově ulici. Provozní doba obou hřišť je každý všední den od 8 do 17 hodin. Sportování je tam možné jen při dodržování přísných podmínek. Mezi nimi je samozřejmě nošení ochranných prostředků dýchacích cest a sportování nejvýše deseti lidí najednou. Každý návštěvník hřiště tam smí pobýt jen jednu hodinu.

Počítají i s názory obyvatel města

Atak nového koronaviru nedokázal zcela zastavit rozvoj sídel. V Benešově proto dál počítají s rozvojem volnočasové lokality Sladovka. A podílet se na něm může také veřejnost. Své dotazy, připomínky a podněty k úpravám stávajících zpevněných ploch, budování obousměrně průjezdné ulice s komunikací pro pěší a cyklisty nebo rekonstrukci veřejného osvětlení, sadových úprav a vybavení mobiliářem, lze proto zaslat na radnici města.