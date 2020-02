Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vlašim proto stanovil formou veřejné vyhlášky přechodnou úpravu provozu na silnici II/150, na níž auta vjedou jako na objízdnou trasu kvůli úplné uzavírce zmiňované části dálnice D1. K tomu dojde při snášení nadjezdů od soboty 29. února 19 hodin do neděle 1. března 9 hodin.

Být v obraze, tedy in, není v dnešní době nic nemožného

Každé větší sídlo v Česku, město u Konopiště nevyjímaje, disponuje několika kanály, kterými informuje své občany a třeba i klienty úřadů s rozšířenou působností o tom, co se právě stalo, děje nebo chystá. I když poněkud „vousatý“ systém vyvěšování zpráv na úřední desku dosáhl vylepšení prostřednictvím elektronické, tedy internetové úřední desky, další inovaci ani tento krok nezastavil.

S příchodem chytrých telefonů se masivně rozšiřuje takzvaný mobilní rozhlas. Už dříve i do „hloupých“ telefonů chodily sms zprávy, ale nyní se zasílání informací dál vylepšuje. Příjemci mohou dostávat až do kapsy, po zaregistrování, důležitá upozornění z radnice nejen prostřednictvím sms, ale také e-mailemů. Má to samozřejmě své výhody. Každý uživatel totiž může být in.

Rodiče a jejich děti čekají brzy zápisy do první třídy

Zápis dětí do prvních tříd mají čtyři benešovské základní školy naplánované už na úterý 7. a středu 8. dubna. A i když je obecně známo, pro jak staré děti základní škola je, nemusí to každý úplně přesně vědět. Proto je tu zákon, který stanoví povinnost zákonných zástupců dítě k povinné školní docházce přihlásit.

Právní norma stanoví, že povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Tedy v případě, že mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Připomenou smrt velkého vojevůdce Valdštejna

Výročí smrti Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, velkého vojevůdce, ale také intrikána a muže, jehož majetek se raketově rozrostl po pobělohoraských konfiskacích, si v den jeho skonu 25. února, připomenou na zámku Konopišti. Od 18.30 hodin tam na zájemce čeká mimořádná prohlídka renesančních prostor, které vybudovali Hodějovští z Hodějova. Právě jejich majetek na Konopišti Valdštejn také shrábl. Syn zchudlého šlechtice se narodil roku 1583 v Heřmanicích u Jaroměře a zavražděn byl v roce 1634 v Chebu.