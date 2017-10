KRÁTCE: Představí minipočítač, který vnímá a reaguje na svět

Benešovsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Na Západočeské univerzitě v Plzni se koná už třetí ročník kybernetického soustředění s názvem Campo Arduino. Na akci se tento rok přihlásilo 37 zájemců. Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Představí minipočítač, který vnímá a reaguje na svět

Benešov – Vědecká kavárna se opět uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu od 17 hodin v Cafe Bar Terasa v Benešově. Hlavním tématem setkání bude Arduino, minipočítač, který pomocí různých senzorů dokáže vnímat vnější svět a reagovat na něj třeba pohybem motorků.

Film Jana Hřebejka obsadil biografy

Benešov/Vlašim - Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví je nyní k vidění v benešovském i vlašimském kině. První promítání se uskutečnilo již v pondělí 30. října, také v úterý 31. října mají diváci možnost tento český snímek od režiséra Jana Hřebejka zhlédnout. Film Zahradnictví: Dezertér začne tradičně v obou kinech v 19.30. Příběh se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947 až 1953 a hlavní postavou je majitel pražského, kadeřnického salonu Otto Bock, kterého hraje herec Jiří Macháček. Do kadeřnictví se vrací po válečných útrapách společně se svou rodinou.





Dvě výstavy končí, jiné zase začínají

Benešovsko - Výstavu obrazů Ondřeje Berana, kterou mohli zájemci zhlédnout v Informačním centru ve Voticích, je možné navštívit již jedině v úterý 31. října, v den jejího ukončení. Také expozicí Toulky českou krajinou se mohou příznivci pokochat tento týden naposledy. Výstava v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi skončí v neděli 5. listopadu. Naopak ve středu 1. listopadu zahájí pořadatelé výstavu Andrej Barla a Pravoslav Flak, fotografie. Expozice bude k vidění v Muzeu Podblanicka až do 19. listopadu. Na stejném místě si mohou nadšenci užít i Bestia – True Nature, a to až do 26. listopadu. Expozice nabídne fotografie Igora Mikuly a Jakuba Hodáně, včetně zvuků pralesa. Stejně tak se výstavami mohou příznivci nechat okouzlit i v jiných městech v okrese. V Sázavě je do 11. listopadu přístupná výstava Lady Semecké.



Práci z ateliérů uvidí v síni

Benešov – Práce z našich ateliérů. Tak se jmenuje výstava, kterou pořádá benešovský Dům dětí a mládeže společně s Centrem sociálních služeb Tloskov. Expozice bude pro zájemce přístupná od středy 1. listopadu až do 9. listopadu ve výstavní síni DDM. V rámci výstavy se představí ateliér keramiky, truhlářský, textilní, papíru, svíček, pomocný, řezbářství a zahrady. V rámci výstavy, která bude přístupná ve všední den od 8 do 16 hodin, nabídnou pořadatelé i ukázky prací z jednotlivých ateliérů.





Svátek hudby ještě nekončí

Blažejovice – Podblanický hudební podzim přivítají v pátek 3. listopadu v Blažejovicích. Od 19 hodin se v obecní koncertní síni představí Janáčkovo kvarteto, které mimo jiné uvede Lisy důvěrné Leoše Janáčka. Umělecký přednes zajistí a slovem akci doprovodí Alfred Strejček.



Filip Blažek a Miroslav Vladyka zahrají v Benešově

Benešov – Co se stane, když se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem. To se diváci dozví v pondělí 13. listopadu od 19.30 v Kulturním domě v Benešově díky Filipu Blažkovi a Miroslavu Vladykovi.

V Poříčí nad Sázavou Pod Lutovem je už hotovo

Poříčí nad Sázavou – Závěrečnou kontrolní prohlídku má před sebou I. etapa akce Zásobování vodou a odkanalizování místní části Hvozdec, v lokalitě Pod Lutovem. Kvůli tomu vyzval benešovský vodoprávní úřad k účasti na této prohlídce. Ta se uskuteční v úterý 28. listopadu se začátkem v 9 hodin v Obecním úřadě Poříčí nad Sázavou.

S dětmi tvořili rodiče i prarodiče

Benešov – Vlastnoručně vyrobené dekorativní předměty si domů s hrdostí odnášely děti z MŠ Berušky v Táborské ulici. „Při podzimním tvoření se o výrobu zasloužily nejen děti. Ruku k dílu přidali i jejich rodiče a prarodiče,“ připomněla kantorka Mirka Kheková. „Vznikaly tak neuvěřitelné výtvory. Je ale třeba pochválit všechny za domácí přípravu,“ dodala pedagožka.