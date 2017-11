KRÁTCE: Policisté zkontrolují lovce

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z Benešovska!

Děti si zahrají společenské hry

Benešov - Především dětem ze základních škol nabízí benešovský dům dětí a mládeže zajímavý listopadový program plný zábavy, zážitků i tvůrčích her. Akce se konají vždy přímo v DDM Benešov. Turnaj ve stolních hrách je ta akce, která je doopravdy určená všem dětem ze základních škol. Ve středu 15. listopadu od 14 hodin si malí zájemci zahrají třeba pexeso, Člověče nezlob se, piškvorky, kvarteto a mnoho dalšího. Naopak střelecká soutěž nazvaná Benešovská diabolka bude připravena v sobotu 18. listopadu od 8 hodin. Děti se ale musí na událost přihlásit předem.



Sklo z hutě prodají na trhu

Sázava - Skleněný poklad. Tak se jmenuje jarmark, který se koná po celý den ve středu 15. listopadu v Huti František v Sázavě. Při benefiční aukci ateliérového skla si budou moci zájemci vybrat výjimečné skleněné kousky, které pocházejí přímo ze sázavské huti.



Pohádku O perníkové chaloupce zhlédnou děti

Benešov - Půlhodinová pohádka pro nejmenší, O perníkové chaloupce, pobaví malé diváky ve středu 15. listopadu od 17 hodin. Představení si rodiče s dětmi užijí v aule benešovského gymnázia. V pohádce budou vystupovat i děti z kroužku Hrajeme si na divadlo z benešovského Mateřského centra Hvězdička. V rámci gymnázia je ale omezený přístup kočárkům, zůstat mohou ve vstupní hale.





Při stezce odvahy projdou zámeckým parkem

Konopiště - Čtvrtý ročník stezky odvahy pro děti školou povinné bude připraven ve čtvrtek 16. listopadu od 18 hodin. Zájemci budou vycházet od dětského hřiště v Konopišti, následně půjdou po cestě označené světýlky. Děti mohou chodit samostatně, ve dvojicích i v doprovodu dospělého. S sebou si ale nemají brát baterku, zároveň se ale nemusí bát, že by je kdokoliv strašil. Po cestě budou jen připraveny zajímavé úkoly.



Travesti show si užijí v Týnci

Týnec nad Sázavou - Uskupení Crazy Goddess přijede ve čtvrtek 16. listopadu do Společenského centra v Týnci nad Sázavou. Od 20 hodin si tak nadšenci do této zábavy užijí perfektní travesti show.



Prohlídky klášterem se konají v podzimní atmosféře

Sázava - Celý prodloužený víkend se zájemci o českou historii mohou vypravit na místo, které je pro české dějiny jedním z nejdůležitějších, do Sázavy. Právě tam v prastarém klášteře se od pátku 17. do neděle 19. listopadu konají prohlídky v podzimní atmosféře. Akci organizuje jménem Národního památkového ústavu správa zámku Kláštera Sázava.





Přes bájemi opředenou horu Blaník přejdou svátečně

Podblanicko - Nejen přes bájemi opředenou horu Velký Blaník, ale také přes jeho menšího souputník přejdou 17. listopadu účastníci turistického pochodu s názvem Sváteční pochod přes Blaníky. Startuje už v pátek mezi 10 a 13 hodinou od Domu přírody Blaníku u Krasovic. Kontrolní body výšlapu, který bude mít přibližně 11 kilometrů budou pochopitelně právě na vrcholcích obou Blaníků. Každý účastník po zdolání zhruba trasy obdrží za třicetikorunové startovné malé občerstvení a pamětní placku. Pořadatelé slibují, že při cestě potkají pochodníci dokonce živého rytíře.

Nejčastěji řešili občanské soužití

Votice - Policisté z Votic v říjnu museli řešit přestupky v rámci občanského soužití, konkrétně to bylo devětkrát ve Voticích, třikrát v Petrovicích a jedenkrát v Jankově, Vlčkovicích, Jiřeticích, Dolním Borku, Zvěstově, Semtíně, Slavkově a Miličíně.

Policisté zkontrolují lovce

Benešovsko - Policisté budou na lovech provádět kontroly dodržování povinností a zákazů o střelných zbraních a střelivu. Zaměří se na manipulaci se zbraněmi, ale i na to, zda lovci nepožili alkohol.

Naftu ztrácelo auto půl kilometru

Týnec nad Sázavou - Přes 500 metrů dlouhou skvrnu na silnici mezi Babicemi a Čakovicemi u Týnce nad Sázavou zanechal nezjištěný vůz. Na místě kvůli likvidaci látky pracovali hasiči z Benešova.