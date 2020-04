Objekt bude mít tři nadzemní podlaží s možností parkování i na střeše. Celkové náklady projektu jsou téměř 160 milionů korun.

Policisté eliminovali kontakt s lidmi a rozdali méně pokut

Přes všechna negativa, která do běžného života přinesl nový koronavirus se preventivní opatření kladně odráží ve statistikách dopravních nehod. „Letos od prvního března do osmého dubna nám bylo oznámeno celkem 105 dopravních nehod, které se staly v okrese Benešov. V minulém roce za stejné období jsme řešili o 43 dopravních nehod více,“ potvrdila mluvčí Policie ČR Benešov Veronika Čermáková.

V uvedeném období policisté uložili jen 85 pokut, zatímco loni 336. „Z vládních nařízení vyplynula eliminace kontaktů s dalšími osobami, proto i policejní prezident reagoval na tuto skutečnost vydaným doporučujícím stanoviskem, aby se i policisté chovali tímto způsobem,“ vysvětlila důvod poklesu pokutovaných dopravních přestupků policejní mluvčí.

Blanickými rytíři jsou další tři lidé

Ani koronavirus nepřerušil tradici oceňování osobností, které se zasloužili o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Za to jim neziskové organizace z Podblanicka udělily čestný titul Blanický rytíř. Novými laureáty jsou Pražanka Věra Čiháková za záchranu paměti městečka Zahrádky, Jiří Maršíček z Votic za podíl na záchraně kláštera sv. Františka z Assisi a Ladislav Žížala z Týnce nad Sázavou za celoživotní dílo a dokumentaci a interpretaci kulturního dědictví Týnecka. Letos porota vybírala z čtyřiceti tří nominací.

Chytrost přece nejsou žádné čáry

Po vyhlášení nouzového stavu město ve spolupráci s lékárnou Magnolie v lékárně benešovské nemocnice nakoupilo 150 litrů dezinfekce. „Ukázalo se, že to byl prozíravý tah, protože tyto prostředky z pultů záhy zmizely. Mohli jsme tak uspokojit počáteční potřeby hasičů, záchranáři a policie,“ potvrdil starosta města Luděk Jeništa s tím, že dalších 1900 litrů ORP Vlašim dostala od kraje. „Jsme moc rádi, že zásobování dezinfekcí takto funguje,“ dodal starosta.

Oprava silnice a chodníků uzavře Mendelovu ulici

Kvůli opravě komunikací v Pražské a Mendelově ulici tam dojde k omezení dopravy. Od včerejška až do 3. května práce probíhají v Pražské od podchodu ke křížení s ulicí M. Kudeříkové. Od 4. do 24. května jsou na řadě práce v Mendelově od podchodu ke křížení s Novou Pražskou. Od 25. května do 5. června práce zcela uzavřou Mendelovu kolem zemědělské školy.

Škola stojí, zápisy nových žáčků se už ale rozeběhly

Prvním dnem začaly včera v benešovských základních školách tradiční zápisy nových žáčků pro školní rok 2020 až 2021. Zápisy jsou naplánované až do čtvrtka 30. dubna a to bez osobní přítomnosti dětí. Přihlášky k zápisu rodiče posílají prostřednictvím datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, běžným e-mailem to nejde, poštou nebo osobním předáním do poštovní schránky školy. Na místě je ale vždy předběžná domluva termínu s řediteli škol. Důvodem je snaha zamezit vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.