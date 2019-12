Stejné to měl i Bedřich Pešan, který z osobních důvodů rezignoval na funkci člena rady. Z veřejného života ale neodchází a zůstává členem zastupitelstva. Starostu Martina Kadrnožku bude v době jeho nepřítomnosti zastupovat radní Petr Znamenáček.

Dotčení se mohou vyjádřit k novému značení u Lidlu

Třicet dnů mají, od zveřejnění Silničním správním úřadem Benešov na úřední desce, dotčené osoby k tomu, aby se vyjádřily k návrhu opatření obecné povahy. Ten se vztahuje se k navrhovanému novému značení na parkovišti u právě budovaného obchodního domu Lidl, ale také tomu na přilehlé komunikaci v ulici Červené Vršky a visí na úřední desce od 12. prosince.

Provedení a umístění místní úpravy provozu přitom musí být v souladu s vyhláškou a podle příslušných platných technických norem. „Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo jiného veřejného zájmu si správní orgán vyhrazuje právo stanovit další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovení změnit,“ stojí v dokumentu podepsaném Beatrix Jiráňovou ze Silničního správního úřadu.

Po mostě nad E55 u Čtyřkol začnou jezdit auta

Dříve, než bylo v plánu, začnou řidiči využívat nový most přes silnici I/3 u Čtyřkol označované také jako silnice evropského významu E55. Tím se motoristům výrazně zjednoduší jízda z uvedené silnice směrem do Čtyřkol a Pyšel. Na to, že akce výstavby mostu nebude zcela ukončená, upozorní motoristy dopravní značení. V souvislosti s předčasným užíváním stavby se přes most bude moci jezdit pouze rychlostí 30 kilometrů v hodině. Dočasné opatření potrvá od soboty 21. prosince do neděle 31. května 2020.

Úřad před Štědrým dnem a na Silvestra otevře krátce

Z technických a organizačních důvodů si své záležitosti budou moci občané na Městském úřadě v Benešově vyřídit v pondělí 23. prosince a také poslední den roku, v úterý 31. prosince pouze od 8 do 12 hodin. Současně radnice upozorňuje, že na Silvestra budou úkony podléhající správnímu poplatku z technických důvodů pokladny prováděny jen od 8 do 10 hodin.

V Neveklově ožijí kostely

Oživlé kostely. Právě tak se jmenuje koncert sboru Základní školy Jana Kubelíka v Neveklově, který se uskuteční v neděli 22. prosince od 15 hodin. Vstupné do kostela svatého Havla je dobrovolné. Školní vokální těleso pro uvedenou příležitost secvičilo adventní i vánoční písně a koledy.

Po dvaceti letech přijede opět Rotor

Hudební rocková formace Rotor se vrací na místo činu. Zahraje k tanci a poslechu v nedávno rekonstruované poříčské sokolovně. Její vystoupení se uskuteční ve středu 25. prosince od 21 hodin. Přitom se svým fanouškům představí v kompletním složení, v němž vystupovala na stejném místě přesně před dvěma dekádami. Po skončení koncertu čeká účastníky překvapení a Oldies party.