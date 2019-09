KRÁTCE: Nepotřebný olej stačí nalít do plastové lahve

O tom, že už nepotřebný fritovací olej nepatří do kanalizace, se učí už děti v mateřských školách. To, že se to ale stále právě tak děje, má na vině neexistující, nebo málo rozšířené kontejnery na tento druhotný odpad. I „vysmažený“ olej je totiž surovina vhodné k recyklaci. V Týnci nad Sázavou mohou od poloviny prázdnin tamní obyvatelé využívat novou službu, odevzdávání stolního oleje v PET lahvích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Kontejnery s objemem 240 litrů jsou umístěny na sídlišti Kněžina na Brodcích, další dva v sídlištích v Týnci a Chrástu nad Sázavou. Odběr je pro občany zdarma.

Autor: Zdeněk Kellner