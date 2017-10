KRÁTCE: Na Monínci se už ode dneška lyžuje

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z Benešovska.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Na Monínci se už ode dneška lyžuje

Monínec - První radovánky na sněhu v závěru roku 2017 si budou moci jako první v celé České republice vychutnat lyžaři, kteří ve čtvrtek 26. října dorazí na Monínec pod 723 metrů vysokou Javorovou skálu. A už v samém závěru týdne se tam na 200 metrů dlouhé sjezdovce uskuteční snowboardový závod. Lyžování umožní zasněžovací technologie, která dokáže sníh vyrobit i při plusových teplotách. Areál na Sedleckoprčicku tak už není zcela závislý na mrazu nebo přírodním sněhu. Takzvaný technologický sníh tvoří ledové šupinky, které mají teplotu pět stupňů pod bodem mrazu.



Učili se, jak správně pomoci

Benešov - Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Tahle poněkud militantně znějící poučka, se však hodí nejen do líté řeže, ale také do běžného života. I ten je totiž někdy doslova bojem o holé přežití. A právě kvůli nácviku pro zdravotníky naprosto běžných postupů první pomoci, se ve středu 25. října podvečer sešli laikové v herně Mateřského centra Hvězdička v Piaristické koleji na Masarykově náměstí. Při dvouhodinovém kurzu první pomoci vedeného Kateřinou Voňkovou ze Záchranné služby v Benešově, se účastníci dozvěděli a cvičili v poskytnutí pomoci při zástavě srdce.





Přibyly možnosti poskytování sociálních služeb v Benešově

Benešov – Dotazy na jednotlivé sociální služby, které v současné době lze využívat v Benešově, mohou občané směřovat na Oddělení sociální práce a sociálních služeb Městského úřadu v Benešově. Město má nově vyšší kapacity díky zvýšení počtu lůžek i úvazků u ambulantních a terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. „To se povedlo díky aktivní komunikaci se zástupci poskytovatelů služeb a také dobrou spoluprací s Krajským úřadem Středočeského kraje,“ uvedla Andrea Košanová odpovědná na MěÚ Benešov za komunitní plánování sociálních služeb.



Šperky obdivují v Benešově

Benešov – Stříbrné šperky Vladislava Maška vystavuje až do 11. listopadu benešovská pobočka Muzea Podblanicka. Její výstavní prostory plné Maškových artefaktů smaltovaných či z ušlechtilých kovů v replikách historických šperků, lze najít na Malém náměstí.



Na stáří v muzeu nezáleží

Jílové u Prahy – Komorní výstava předmětů, které Regionálnímu muzeu v Jílovém u Prahy věnovali v loňském roce ti, kteří je našli doma a už je k ničemu nepotřebovali, ale bylo jim líto je vyhodit, se koná až do 19. listopadu.



Sklářská výtvarnice své umění předvádí u Františka

Sázava – Krásné předměty sklářské výtvarnice Lady Semecké si mohou zájemci o tento druh umění prohlédnout až do 11. listopadu v prostorách sázavské Huti František v ulici Ke Kácku.