Smutným symbolem je také znásilnění a ukamenování kurdské političky Hevrin Khalaf protureckými milicemi. "Tímto gestem bychom chtěli vyjádřit solidaritu s Kurdy a také lítost nad všemi oběťmi této vojenské agrese. Benešov se tak připojil k dalším městům a obcím, které svou podporu kurdskému obyvatelstvu již symbolicky vyjádřili," stojí v oficiálním vyjádření benešovské radnice.

Halloween a lampionový průvod si děti užijí u zámku

Halloween a lampionový průvod především pro děti se koná v neděli 3. listopadu od 16 hodin v areálu zámku Berchtold v Kunicích, tedy obci nedaleko Velkých Popovic. Při Halloweenu bude k vidění módní přehlídka masek, dlábání dýní a soutěž o tu nejstrašidelnější či strašidelný průvod parkem. Děti si přímo na zámku mohou zakoupit lampiony i dýně. Děti si užijí také při diskotéce na nádvoří, dílničkách v zámeckých sálech.

Zámek Berchtold leží v Kunicích a jeho park je stylizován do Dětského ráje. Děti tam objeví pohádkovou zemi plnou skřítků od známé objevitelky pohádkové země Vítězslavy Klimtové, peklo s čerty, perníkovou chaloupku s ježibabou, kocoura Mikeše, mini ZOO, dětské hřiště a muzeum. Součástí zámeckého parku je stálá výstava miniatur českých hradů, zámků a dalších historicky zajímavých objektů.

Škola oslaví výročí otevřenými dveřmi

Sedmdesát let už benešovská střední zdravotnická škola připravuje na povolání zdravotní sestry. Za tu dobu prošla mnoha změnami a vychovala generace zdravotnického personálu. Nyní sídlí škola v objektu v benešovské Černoleské ulici a také ten má kulaté výročí. Postavili ho před 30 lety. Zájemci se tam mohou dojít podívat v pondělí 4. listopadu na den otevřených dveří od 10 do 15 hodin.

Zájemci se mohou přijít podívat do 'nové Katušky'

Od pravého poledne do čtyř odpoledne v pondělí 4. listopadu se mohou zájemci přijít podívat v rámci dne otevřených dveří do stále ještě novotou vonících učeben Základní školy a Praktické školy Benešov sídlící v Hodějovského ulici čp. 1654. Škola se teprve před nedávnem přestěhovala do nových prostor z nevyhovujícího areálu vily Katušky ve stejné ulici. Proto se zařízení zřizovanému městem Benešovem také někdy říká podle původního sídla, „nová Katuška.“