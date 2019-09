Ve škole nejsou děti hodnoceny klasicky pomocí pětistupňové číselné škály, ale slovně. Škola má například řadu projektů, které děti plní během celého školního roku. ZŠ Louňovice pod Blaníkem také úzce spolupracuje s rodiči a její kantoři oceňují aktivní přístup žáků ke vzdělávání s potlačováním biflování a ukládáním encyklopedických znalostí. naopak upřednostňují umění vyhledávat informace v jiných zdrojích.

Strážníci mají v náplni práce represi, ale také prevenci

Pro mateřské školy obecní i soukromé, základní školy, speciální základní a praktické školy, gymnázia, střední školy, odborná učiliště, pečovatelské domy, domovy seniorů a třeba i pro zájmové organizace a dětské domovy má Městská policie Benešov připravenu jednu ze svých činností. Její preventivní programy vycházejí nejen ze skript, ale také z praxe. Pro všechny shora uvedené organizace strážníci poskytují preventivní ukázky a školení zcela zdarma. Témata preventisté Andrea Koubová a Jiří Zahradník vytvářejí cíleně pro konkrétní věkové skupiny a programy realizují v učebnách daných škol.

Bedrčskou cestu k Mrači uzavře budování čističky

Na tři dny, od pátku 13. do neděle 15. září povolil Silniční správní úřad Benešov přechodnou úpravu provozu na bedrčské místní komunikaci, která dál pokračuje až do Mrače. Důvodem opatření je zajištění uzavírky kvůli stavebním pracím pro budování domovní čistírny odpadních vod u jedné z tamních parcel. Kvůli opatření v Bedrči přibudou dopravní značky a ty musí být umístěné tak, aby nezasahovaly do rozhledových poměrů křižovatek.