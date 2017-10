KRÁTCE: Kvůli volbám se turisté k informacím nedostanou

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Zastupitelé srovnali údajev účetních knihách města

Benešov – Třetí rozpočtové opatření z loňského roku zlegalizovali hlasováním zastupitelé Benešova. Na straně příjmů opatření upravilo převody z hospodářské činnosti a připsány do účtů byly i nově došlé dotace. Přesto město vykazuje snížení plánovaných příjmů a to o zhruba půl milionu korun. Zvýšily se ale provozní výdaje a to o téměř 5 milionů. „Šlo hlavně o úpravu čerpání dotace na sociálně právní ochranu dětí a navýšení u oprav místních komunikací,“ vysvětlila Ivana Zemanová, vedoucí Odboru ekonomiky a finančního řízení s tím, že se také snížily investiční výdaje a to o více než osm milionů korun v oblasti dopravy, školství a bytového hospodářství. K navýšení došlo i v oblasti územního rozvoje města a to nákupem staveb.

Kvůli volbám se turisté k informacím nedostanou

Benešov – Změnu otevírací doby Turistického informačního centra Benešov chystá na pátek a sobotu jeho provozovatel Kulturní a informační centrum Benešov. Důvod je prozaický. Z prostoru infocentra na Masarykově se totiž po oba dny stane volební místnost jednoho z benešovských volebních okrsků pro hlasování o nových zákonodárcích z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zítra bude nfocentrum pro běžný provoz otevřeno do 12 hodin. Předprodej vstupenek na divadelní představení bude po tu dobu zajišťovat Kulturní dům Karlov a to od 13 do 17 hodin. V sobotu 21. října bude TIC na Masarykově náměstí v Benešově turistům zcela uzavřeno.



Most u Šternova přes dálnici řidiči přejedou až v listopadu

Šternov – Prodloužení úplné uzavírky silnice číslo 111 z Divišova do Českého Šternberku, potvrdil v úterý Silniční správní úřad Benešov. Zhotovitel díla, firma Hochtief potřebuje na dokončení prací na stavbě nového mostu přes dálnici D1 u Šternova, více času. Původně měli motoristé začít přejíždět most už 31. října, ale dočkají se toho nejspíš teprve 22. listopadu.