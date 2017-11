KRÁTCE: Komu to u stolu víc pálí, zjistí školáci v domě dětí

Sázava - Ve fotbalové I. A třídě skupině B získal jedenáctý Divišov v derby na hřišti poslední Sázavy jen bod, když domácí dohrávali o devíti (vyloučený Dušek a Chuchla) a ještě jim byl po utkání potrestán Kozák za urážky rozhodčího Stumpfa. „Mrzí mě, že se kluci nedokázali přenést přes negativní atmosféru v Sázavě, která nemá nic společného s fotbalem. Chápu, že je to derby, ale jak se lidi chovají a sprostě nadávají rozhodčím za každý sporný zákrok, to je prostě mimo mísu. Můžou cítit křivdu, ale mělo by to mít nějaké hranice,“ byl smutný kouč Divišova Ivan Vondrák, který nebyl zklamaný tolik z porážky, ale jak zápas probíhal, a ještě dodal: „Zápas jsme si ale prohráli sami. Byli jsme sice jednoznačně lepší, vypracovali si asi patnáct šancí, domácí čtyři, ale oba týmy daly po dvou gólech. Domácí měli větší nasazení a nakonec si zaslouženě došli pro dva body.“