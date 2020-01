Komunikace ve vlastnictví a správě Středočeského kraje jsou v aplikaci vyznačeny světle zelenou a také modrou barvou podle třídy uvedené silnice.

Úřad vyhlásil aukci přes počítač

Elektronickou aukci nemovitého majetku, dřevěné chaty z roku 1960 umístěné mezi Krňany a Třebsínen, vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Začátek aukce stanovil úřad na středu 22. ledna a její konec o dva dny později. Současně stanovil poplatek přes devět tisíc korun, který musí předem uhradit ten, kdo se chce aukce zúčastnit. Chata je delší dobu neužívaná a neudržovaná a její technický stav je zhoršený. Nejnižší podání, tedy v podstatě vyvolávací cena 92 tisíc korun.

Šéf epicentra poví moudra o potravě

Co je zdravé a co naopak našemu tělu neprospívá? Právě o tom, respektive co je pravda, polopravda nebo úplná nehorázná lež, vztahující se k potravinám, pohovoří s posluchači, kteří přijdou do Klubu zdraví v ulici Marie Kudeříkové, ředitel Epicentra zdraví v pražském Edenu Roman Uhrin. Klub zájemci najdou v suterénu domu s pečovatelskou službou. Akce se koná ve středu 15. ledna od 17.30 hodin.