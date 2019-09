Přesně 363 metrů měří úsek silnice druhé třídy číslo 107, který od pondělí 23. do pátku 27. září zaberou se svými stroji cestáři. Týkat se to bude úseku od čakovické křižovatky na Krhanice po prudkou zatáčku v centru Čakovic, osazenou zrcadlem, kterou lemují automobilové vraky.

Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnici z Týnce nad Sázavou do Kamenice, dojde v uvedené době k přechodné úpravě provozu. Tou bude úplná uzavírka místa rekonstrukce. Kvůli tomu cestáři také vytyčí objízdnou trasu. Ta povede po silnici III/6032 přes Dařbož do Babic v okrese Praha východ a dále na takzvanou starou benešovskou silnici s označením II/603. Cestou do Kamenice tak řidiči najedou o zhruba tři kilometry více.