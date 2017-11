KRÁTCE: Jarmark bude ve vánočním duchu

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Kino ovládnou české filmy

Benešov/Vlašim - Ve znamení českých filmů bylo v neděli 19. listopadu promítání v benešovském i vlašimském kině. Nejdříve si mohli diváci užít snímek Po strništi bos v 17.30. Následně se v Benešově a ve Vlašimi představilo další pokračování filmu Zahradnictví: Nápadník v 19.30. Ti, kteří nedělní promítání nestihli, nemusí smutnit. Snímek Jana Hřebejka Zahradník bude totiž na programu také v pondělí 20. listopadu a v úterý 21. listopadu od 19.30 opět v obou kinech. Příběh se odehrává na konci padesátých let. Hlavní roli ve filmu hraje milenecká láska na pozadí konce války a komunistického převratu.

Regionální umělce ukazuje tradiční výstava

Benešov - Salon výtvarníků Benešovska je tradiční výstava, která představuje tvorbu regionálních umělců. Výstavu mohou zájemci zhlédnout od pondělí 20. listopadu do konce roku v Městské výstavní síni v Benešově. Vernisáže, která oficiálně odstartuje tuto expozici, se mohou nadšenci do umění zúčastnit již v úterý 21. listopadu v 17 hodin. Letošního ročníku se účastní sedmnáct umělců z blízkého i vzdáleného okolí Benešova. Návštěvníci mohou vidět velké množství uměleckých stylů, technik i různých způsobů uměleckého zobrazení. Jediné, co umělce totiž pojí, je benešovský okres.

Tenkrát v Dalastownu sehraje Zornice v Neveklově

Neveklov – Trochu drsné komedii dramatika Teo Bloworma Tenkrát v Dalastownu v nastudování maršovického ochotnického spolku Zornice, mohou zatleskat diváci z Neveklova v úterý 21. listopadu. Ve 20 hodin v aule tamní školy začne představení zařazené do festivalu Divadelní podzim v Neveklově. Maršovická Zornice vznikla z původní čtenářsko-ochotnické jednoty Kolár zaniklé v šedesátých letech. Její zrod se datuje do roku 1996, kdy vznikla dětské divadlo nadace Šafrán a o rok později se to povedlo i dospělým. Pod hlavičkou sdružení Zornice vystupují obě divadla od léta 1998.

Izrael navštíví při besedě

Týnec nad Sázavou – Vyprávění o cestování po Islandu s Milanem Kopečným doplněné promítáním fotografií se uskuteční ve středu 22. listopadu od 18 hodin v týnecké knihovně.

Seminář seznámí s dotacemi

Vlašim – Seminář pro všechny zájemce, kteří by chtěli čerpat dotace z Programu rozvoje venkova, se bude konat ve čtvrtek 23. listopadu od 10 hodin ve vlašimském Spolkovém domě.

Školáci prožijí vánoční víkend už na konci listopadu

Jablonná nad Vltavou – Při akci nazvané Vánoční víkend si už na sklonku předposledního měsíce roku načerpají školáci v Turistické základně Domu dětí a mládeže Benešov v Jablonné nad Vltavou vánoční inspirace. Budou vyrábět ozdoby, dekorace a samozřejmě si také zahrají hry a soutěže v podzimní přírodě. Pracovnice domu dětí a mládeže pro ně připravily také vánoční překvapení.

Výstava popisuje dobu, kdy Zemi obýval zemědělský lid

Jílové u Prahy – Výstavou přibližující život na Zemi mezi 8 a 5 tisíci lety před naším letopočtem, představuje Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy na Masarykově náměstí. Expozice nazvaná Neuvěřitelný svět prvních zemědělců ukazuje dobu, kdy člověk přestal být nomádem, usadil se na jednom místě a začal místo lovu zvířat s jejich domestikací a zemědělstvím. Putovní výstavu, která získala cenu Eduarda Štorcha, si lze prohlédnout do 30. prosince.

Jarmark bude ve vánočním duchu

Postupice – Vánoční jarmark připravili nadšenci v Postupicích. V sobotu 25. listopadu od 13 hodin začne na hřišti u sokolovny tradiční akce, kde si zájemci budou moci nakoupit vánoční předměty jako svícny, věnce, medovinu, bižuterii a samozřejmě i dárky.