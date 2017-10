KRÁTCE: Filmoví fajnšmekři najdou Místo u moře v Čerčanech

Benešovsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Sedačky. Kino. Ilustrační foto.Foto: Deník

Filmoví fajnšmekři najdou Místo u moře v Čerčanech

Čerčany – Americké hraný snímek Místo u moře režiséra Kennetha Lonergana si mohou vychutnat příznivci v filmových dramat už v sobotu 28. října v čerčanském biografu. Hlavní roli ztvárnil ve filmu v originále nazvaném Manchester by the Sea, Casey Affleck. Promítání začne v 19.30.

Za pravou přírodou se můžete vypravit do Vlašimi

Vlašim – Bestia – True Nature. Tento trochu nezvyklý latino-anglický název provází výstavu Zvíře – Pravá příroda skvělých fotografií dvou mladých česko-slovenských fotografů – Jakuba Hodáně a Igora Mikuly. Uměleckou fotografií se neživí, ale dělají ji „jen“ jako hobby. navštívili kvůli tomu Asii, Austrálii, severní a střední Ameriku nebo severní Evropu. Právě odtud vozí záběry divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí. Po slovenských výstavních síních se s nimi teď seznámí i návštěvníci Muzea Podblanicka ve vlašimském zámku. Výstava začne vernisáží 28. října ve 14 hodin a potrvá do 26. listopadu.





Přiučili se zdravému životnímu stylu

Benešov – Zdravý životní styl. Právě ten byl hlavním tématem diskusí žáků šestých tříd ze Základní školy v Dukelské ulici. K Besedě je pozvalo do městské knihovny Muzeum umění a designu Benešov. „Žáci z celkem čtyř tříd se zamýšleli také nad tím, proč právě zdravý životní styl a chování podle něj přispívá ke zvýšení kvality života,“ uvedla Jaroslava Balleková Švárová, zástupkyně ředitelky MUD s tím, že dětem organizátoři promítli norský snímek Na sever od slunce.



Opravování u mostu se protahuje

Čtyřkoly – Kvůli opravě mostních přechodů u mostu přes řeku Sázavu mezi Lštěním a Čtyřkoly, prodlužuje silniční správní úřad přechodnou úpravu provozu na tamní silnici. Práce a s nimi i komplikace v dopravě, musejí motoristé strpět nově až do 14. listopadu.



Koncert pomůže Hroznatovi

Votice – Další prostředky na záchranu a restauraci votického skvostu, obrazu Blahoslavený Hroznata, přinese v pátek 27. října koncert Dáši Zázvůrkové s názvem Cesty domů. Začne v kostele sv. Františka z Assisi v 18 hodin.



Při festivalu zazní Dvořák, Beethoven, Vivaldi i Zelenka

Načeradec – Kostel sv. Petra a Pavla se stane v pítek 27. října od 18 hodin hlavním místem dalšího koncertu festivalu Podblanický hudební podzim. Skladby Ludwiga van Beethovena, Antonia Vivaldiho, Antonína Dvořáka nebo Jana Dismase Zelenky zahraje slavné Kvarteto Martinů. V Načeradci zahraje Kvarteto Martinů poprvé.



Chovatelé vystaví zvířata při týneckém posvícení v Náklí

Týnec nad Sázavou – Tradiční týnecké posvícení se v lokalitě Náklí odehraje během celého následujícího víkendu 28. a 29. října. Nebudou při něm chybět nejen oblíbené pouťové atrakce, ale znovu ani expozice, kterou pro veřejnost připravují každoročně členové místního Českého svazu chovatelů. Jejich výstava je přístupná během zítřka od osmi do 17 a v neděli od 9 do 15 hodin.