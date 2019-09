Kladné stanovisko pro svůj návrh na propojení dvou linek vysokého napětí (VN) 22kV obdržel od benešovského stavebního úřadu v pondělí 16. září ČEZ Distribuce. Úřad tím rozhodl o umístění stavby. Budování propojky se uskuteční v pyšelské části Zaječice a na území Velkých Popovic v části Lojovice. Na stávající vodiče vysokého napětí přepětí bude připojeno další nové kabelové vedení VN.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Toto technické řešení energetici navrhli kvůli nemožnosti jiného připojení na linku venkovního vedení. Nové kabelové vedení VN bude uloženo prvních zhruba 400 metrů do stávající kabelové trasy kabelů s výjimkou přibližně 70 metrů. Podle požadavku města Pyšely nebude nové kabelové vedení uloženo do plánovaného chodníku, ale do krajnice a uprostřed vyjeté polní cesty.