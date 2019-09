Výhodou takového vybavení je například to, že se rodiče budou moci o zápisech v nich, tedy nejen o známkách za splněné úkoly, ale třeba i poznámkách učitelů, dozvědět prakticky okamžitě. K tomu jim v Týnci poslouží program Bakalář, přes který se prostřednictvím přihlašovacích údajů dostanou k nahlížení. K editaci v elektronické žákovské se zatím rodiče nedostanou. „Na sdělení a omluvenky zůstává papírová verze žákovského průkazu,“ připomněla Lenka Morávková z týnecké radnice.

Do Vlašimi auta pojedou oklikou už v pondělí 9. září

Do Vlašimi pojedou z Benešova osobní vozy už v pondělí 9. září objížďkou přes Skalici a Budkov. Důvodem je Středočeským krajem naplánovaná rekonstrukce úseku silnice II/112 mezi křižovatkami na Struhařov a Boušice. Z opačného směru z Vlašimi do Benešova si motoristé nezajedou. Silnici cestáři opraví po polovinách šířky vozovky. Vozy nad 3,5 tuny pojedou objížďkou přes Votice, Zvěstov a Louňovice pod Blaníkem. Částečná uzavírka silnice II/112 by po rekonstrukci měla skončit v neděli 6. října.

Železniční technika dostane přednost před tou silniční

Místo jízdy kolem vily Katušky, budou muset řidiči aut projíždět Hodějovského ulicí kolem tamní restaurace Bejkárna. Tak to bude od páté ranní v sobotu 21. září až do konce neděle 22. září. Konopišťskou ulici, kterou jezdci běžně využívají, totiž zaberou návštěvníci Festivalu parních lokomotiv.

Vlašimský úřad ukazuje koncepci rozvoje kraje

Strategii rozvoje Středočeského kraje 2019 až 2024, s výhledem do roku 2030 zveřejňuje nyní také město Vlašim. Koncepce je aktualizovanou strategií rozvoje územního obvodu kraje a má být základem pro koordinaci rozvoje celého území.