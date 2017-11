KRÁTCE: Do neprůjezdné ulice auta nebudou moci ani vjíždět

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Do neprůjezdné ulice auta nebudou moci ani vjíždět

Benešov – Na přechodnou, jednadvacet dnů trvající úpravu provozu na místní komunikaci v slepém ramenu ulice Jiřího Franka, si budou muset zvyknout motorizovaní obyvatelé tamních pěti panelových domů. Ulice bude od rána 20. listopadu do večera 10. prosince zcela uzavřena a důvodem k tomu bude zajištění nerušeného průběhu stavebních prací při obnově povrchu tamní komunikace. Návrh přechodné úpravy provozu v ulici Jiřího Franka odsouhlasila 7. listopadu také Policie České republiky.





V části Nového ulice vozidla nezastaví

Benešov – Na omezení použitelnosti části ulice Karla Nového k zastavování a stání aut, se musejí připravit motoristé v její dolní části. Začne platit už v pondělí 27. listopadu a potrvá poměrně dlouho, do 30. června 2019. Tento dočasný stav vyvolala potřeba investora využít stavebně přilehlý pozemek.



Chtějí zlepšit městský úřad

Benešov – Projekt Podpora optimalizace a řízení kvality na MěÚ Benešov, do něhož se úřad zapojil, řeší oblast optimalizace procesů a postupů úřadu prostřednictvím zvýšení kvality jeho fungování a snížení administrativní zátěže. Druhou rovinou řešení je profesionalizace úřadu zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků. Jeho realizace potrvá do ledna 2019 a předpokládané náklady projektu ve výši 2,8 milionu korun budou hrazeny z 85 procent z Evropského sociálního fondu, deseti ze státního rozpočtu. Město Benešov zaplatí zbylý podíl.



Připomněli si veterány

Benešov – Stejně jako na mnoha místech po celém světě si i v Benešově připomněli jeho představitelé a veřejnost Den válečných veteránů. Pietní akce se konala u památníku obětem I. a II. světové války před Gymnáziem Benešov. Kromě obvyklé státní hymny zazněla také klasická vojenská večerka na trubku.