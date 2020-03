Ti během uvedené doby opraví „tankodrom“, který začíná při jízdě od Čakovic poblíž dolní brány kamenického Strojmetalu a končí kruhovou křižovatkou. Právě kvůli tomu bude silnice pro veškerý provoz neprůjezdná.

Obyvatelé si mohou na městě říci o peníze na rekonstrukci

O peníze z fondu rozvoje bydlení si až do středy 27. května mohou říci ti, kteří chtějí například rekonstruovat své byty nebo domy. O tom, kdo a jak vysokou podporu města nakonec dostane, se však bude rozhodovat při výběrovém řízení. Už samotnou žádost o účast ve výběrovém řízení musí adept podpory podat městskému úřadu na předepsaném formuláři do uvedeného termínu. Výsledek výběrového řízení projedná rada města 1. června a poté také zastupitelstvo města. To zasedne k veřejnému jednání v pondělí 15. června. Nakonec město uzavře smlouvy.

Votice postaví chodník a zastávku nedaleko továrny

Až dva miliony korun mohou Votice získat díky úspěšné žádosti o podporu z dotačního titulu Bezpečná cesta nejen do školy z MAS Posázaví. Peníze pomohou výstavbě chodníků a autobusových zastávek u závodu Mokate. Město, investor akce, nyní v rámci výběrového řízení hledá zhotovitele díla, za které k dotacím přidá dalších jeden a půl milionu korun. „Součástí stavby bude kromě přístupových chodníků i nová autobusová zastávka před křižovatkou na Beztahov, aby tam mohly zastavovat i autobusy jedoucí k nádraží,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vachtl.