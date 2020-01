„Velké množství přihlášených závodníků je zejména v mládežnických kategoriích. Každý rok dosahují vysokých výsledků s mnoha limity první výkonností třídy,“ připomněl Jiří Měchura, předseda pořadatelského Sportovně střeleckého klubu Benešov. „Střílí se na vzdálenost deset metrů a jen tak pro zajímavost, desítka na terči je tečka s průměrem půl milimetru,“ dodal s tím, že vstup do haly je volný.

Oslavy 800. výročí Benešova zahají ples města

Prakticky celý rok si ve městě u zámku Konopiště budou připomínat osm století, která uplynula od první písemné zmínky, v níž se objevilo i slovo Benešov. A i když se nejvíc akcí odehraje až ve druhé polovině roku, samotné oslavy startují už v pátek 10. ledna. Ples města Benešova začne v Kulturním domě Karlov ve 20 hodin a až do sobotního brzkého rána zahraje Moondance Orchestra Martina Kumžáka. Pak, v půl jedné v noci, se taktovky ujme Těžkej Pokondr & Rakeťáci. Moderátorkou bálu bude Kateřina Brožová. Předtančení obstará Taneční škola Salta.

Stavba na Červených Vršcích vyřadí z provozu chodník

Opatření obecné povahy v ulici Červené Vršky oznamuje na úřední desce veřejnou vyhláškou Silniční správní úřad Benešov. Vztahuje se ke stavbě obchodního domu Lidl. Úředníci po předchozím projednání s Policií České republiky, konkrétně s Dopravním inspektorátem Benešov stanovili přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Benešově, v Erbenově ulici.

Týká se záboru tamního chodníku, a to kvůli zajištění bezpečnostního prostoru a stavebních prací na stavbě novostavby uvedené prodejny. Opatření začne platit v pondělí 13. ledna a potrvá až do posledního dne toho měsíce. Situaci v reálu bude účastníkům silničního provozu oznamovat dopravního značení. Obchodní dům Lidl by měl první zákazníky přivítat v následujícím měsíci.