KRÁTCE: Děti se staly hvězdami šapitó

Benešovsko – Je období vegetačního klidu a mnozí se chystají na kácení stromů. Amatérští dřevorubci, kteří mají vyhlédnutý strom mimo les, by ale neměli umět pouze vzít do ruky pilu. Měli by znát i pravidla. Tato znalost jim může pomoci vyhnout případným nepříjemnostem na úřadech.