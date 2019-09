Setkání TOP zaměstnavatelů okresu Benešov pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR se ve čtvrtek 29. srpna od 13 hodin uskuteční v hotelu Benica v Benešově. Mezi hlavní témata diskuse bude patřit zaměstnanost a také duální a technické vzdělávání. Setkání se zúčastní společnosti Kavalier Sázava, Baest Benešov, BCS Benešov, Benea Benešov, Kemper Poříčí nad Sázavou, Nvision Votice, Sellier & Bellot Vlašim a ČEZ a také zástupci středních škol a učilišť.

Setkání Deníku. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Mezi Benešovem a Vlašimí pojedou auta delší dobu

Rekonstrukci silnice druhé třídy číslo 112 mezi Benešovem a Vlašimí zahájí správce komunikace Středočeský kraj a jeho krajská správa a údržba silnic už v pondělí 9. září. Od toho dne pojedou motoristé opravovaným úsekem mezi křižovatkami se silnici II/111 na Struhařov a Bystřici a tou na Boušice a Myslíč jen jedním jízdním pruhem. Ale to jen ti, kteří budou směřovat od Vlašimi do Benešova. Tato situace potrvá až do 6. října. Řidiči osobních aut, kteří budou chtít z Benešova dojet do Vlašimi, budou muset využívat objízdnou trasu přes Skalici, Dolní Podhájí, Pecínov, Budkov zpět na silnici II/111 u Struhařova. Vozům nad 3,5 tuny pak silniční správní úřad nařídí objížďku po silnici I/3 do Votic a dále po II/150 přes Jankov, Zvěstov a Louňovice pod Blaníkem.