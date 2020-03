Proto jde práce stavební firmě pěkně od ruky. To samé platí i na vedlejší stavbě dopravního terminálu. Jeho hlavní, monolitický železobetonový objekt už také stojí a stavbaři vztyčují ocelové válcované nosníky. Ty podepřou střechu nad nástupišti. Podle poslední informace z benešovské radnice by obě díla mohla skončit ještě letos, i když původní termín dostavby byl až na jaře roku 2021.

Nemocní by jít do nemocnice neměli

Kvůli zabránění šíření onemocnění koronavirem přijímají státní orgány a v návaznosti na ně i další organizace mimořádná opatření. Jedním z nich je zákaz návštěv v lůžkových odděleních benešovské nemocnice. Opatření jde ale ještě dál. V současné době nemocnice vyzývá ty, kteří mají horečku, kašel a rýmu či dušnost a pobývali v posledních dvou týdnech v zemích s vysokým či středním rizikem výskytu koronaviru, aby nevstupovali do budovy nemocnice a spojili se s praktickým lékařem.

S dítětem lze zůstat doma nejen kvůli uzavření škol

Nárok na ošetřovné mají nejen v souvislosti s uzavřením škol rodiče dětí mladších deseti let. Maximálně lze ošetřovné čerpat devět dní, samoživitelé pak až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se mohou v průběhu devíti respektive 16 dní jednou v ošetřování vystřídat. Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci. Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky spočítá kalkulačka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Rekonstrukce silnice II/112 u Struhařova začne v pondělí

Jeden a půl měsíce potrvá podle plánů Krajské správy a údržby silnic rekonstrukce 400 metrů silnice druhé třídy číslo 112 v úseku od křižovatky se silnicí číslo II/111 u Struhařova směrem na Vlašim. Tento úsek končí u dolního železničního přejezdu. Kvůli pracím ale bude uzavřeno mnohem více kilometrů silnice 112. Na to nejvíc doplatí motoristé, kteří budou muset jet po objízdných trasách. Na ně upozorní motoristy dopravní značky například už v Benešově, Divišově nebo na silnici I/3 u Bystřice. Objížďka do Vlašimi pro osobní auta povede přes Struhařov, Divišov a Bílkovice. Vozy nad 3,5 tuny pojedou do Vlašimi od Benešova přes Votice, Jankov, Zvěstov, Louňovice pod Blaníkem a Kondrac. Opatření začne už v pondělí 16. března a skončí poslední květnový den.

Terénní pečovatelská služba pomáhá osamělým lidem

Život osaměle žijících osob pomáhá zkvalitnit terénní služba poskytovaná například Pečovatelskou službou okresu Benešov. Solitéři tak mohou zůstat ve svém domácím prostředí a žít důstojně společně s těmi, kteří se o něj starají. „Pečovatelka reaguje na potřeby klienta a do rodiny může zajet až několikrát denně,“ připomněla ředitelka pečovatelské služby Alena Králíčková s tím, že tato služba už dávno neslouží jen jako rozvážka obědů. Služby ale poskytuje benešovská příspěvková organizace také rodinám, jejichž příslušníci se starají o svého stárnoucího, handicapovaného nebo nemocného člena a přitom ještě musejí chodit do zaměstnání, věnovat se dětem a zajišťovat chod celé domácnosti. Úkolem pečovatelské služby je proto odlehčit jejím členům.