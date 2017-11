KRÁTCE: Bitvu na Bílé hoře si připomenou na zámku

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Zpátky do roku 1620 přenesla diváky i účastníky rekonstrukce bitvy na Bílé hoře

Bitvu na Bílé hoře si připomenou na zámku

Konopiště – Speciální prohlídka k výročí bitvy na Bílé Hoře se na konopišťském zámku uskuteční ve středu 8. listopadu od 18 hodin. Netradiční akce nese výmluvný název, Konopiště proti Habsburkům.



Jen ženy budou za hvězdy při relaxačním odpoledni

Benešov – Odpočinout si, načerpat nové síly i nechat o sebe chvíli pečovat. To mohou zažít všechny ženy, které přijdou ve čtvrtek 9. listopadu od 9.30 do 12 hodin do herny Mateřského centra Hvězdička v Benešově. Dorazit mohou také maminky s dětmi, v rámci relaxačního odpoledne bude v provozu dětská herna s hlídáním. Za symbolický poplatek tak ženy v klidu a za příjemné atmosféře zakusí práci kosmetičky, manikérky, kadeřnice a masérky.



O světě dnešním i včerejším povypráví na přednášce

Vlašim – Irena Lesová si pro zájemce připravila přednášku Svět včera a dnes v zrcadle svátků. Akce začne ve čtvrtek 9. listopadu od 15.30 v besídce u kostela sv. Jiljí ve Vlašimi.



Studenti představí počítač, který vnímá a reaguje na svět

Benešov – Minipočítač, který pomocí různých senzorů dokáže vnímat vnější svět a reagovat na něj třeba pohybem motorků, představí ve čtvrtek 9. listopadu studenti benešovského gymnázia. Při vědecké kavárně v Cafe Bar Terasa v Benešově od 17 hodin vystoupí Michal Jůza a Vráťa Blažek, aby s minipočítačem nesoucí název Arduino seznámili všechny přítomné.





Svatý Martin projede městem

Týnec nad Sázavou – Lampiónový průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni začne v sobotu 11. listopadu u týneckého Mateřského centra Motýlek v 17 hodin, následně bude pochod zakončen na zahradě Společenského centra Týnec. Nejdříve se přítomní seznámí s legendou o svatém Martinovi, následně budou k ochutnání u ohně svatomartinské rohlíčky.



Na svatomartinské hody se stojí fronty

Benešovsko – Tradiční svatomartinské hody se již chystají. Zájemci, kteří chtějí ochutnat pečenou husičku i další pochutiny připravované ke svatému Martinovi, se ale musí na akce přihlásit předem. Zájem je totiž o tyto události značný. Jedna z pořádných žranic se třeba uskuteční přímo v Benešově v restauraci Dominik, a to po celý víkend, od 10. do 12. listopadu. Také v Miřeticích chystají na 11. listopadu od 17 hodin Svatomartinské husí hody. V místní základní škole si pochutnají strávníci na husí polévce, pečené huse i na vybraných svatomartinských vínech.



Dětská výtvarná soutěž bude o pomáhání

Vlašim – Jak chci pomáhat jako dospělý. Tak zní téma čtvrtého ročníku výtvarné soutěže Tříkrálové pomáhání, kterou vyhlásila Farní charita z Vlašimi. Výtvarná díla mohou posílat děti od 3 do 15 let až do 10. ledna 2018. Vítězové v soutěži budou následně ohodnoceni při Benefičním koncertě ve Kulturním domu Blaník.