„Žádost jsme připravili co nejpečlivěji, popsali složitou situaci poděluských obyvatel, kteří musí denně po silnici s hustým provozem chodit, ale přednost dostali ještě potřebnější,“ uvedl starosta Martin Kadrnožka. Státní fond dopravní infrastruktury obdržel téměř 500 žádostí o dotaci na výstavbu chodníků, peníze však stačily pouze pro polovinu z nich. „Vzhledem k tomu, že jde o velmi nákladnou akci, bez dotace ji v současné době nedokážeme udělat. Proto příští rok budeme podávat žádost znovu a doufat, že finanční podporu obdržíme,“ dodal starosta.

Antonín Procházka hostem Xavera na Regionu ČRo

Každý všední den po 13. hodině patří od června ve vysílání Českého rozhlasu Region rozhovoru Luboše Xavera Veselého se známou osobností. V dnešním vydání pořadu Xaver a host přivítá herce a režiséra Antonína Procházku. Známý umělec přišel na svět do kroměřížské hudební rodiny a po maturitě na Střední ekonomické škole se rozhodl pro studium na DAMU. Živě vysílaný rozhovor i jeho reprízu po 20. hodině naladíte na benešovské frekvenci 99 FM.

Benešovský úřad odpověděl na dotazy občanů

Jeden z nejmenovaných tazatelů se od Úřadu obce s rozšířenou působností Benešov chtěl dozvědět, zda město Benešov uzavřelo smlouvu s exekučním úřadem Evy Jablonské na vymáhání daňových pohledávek. Město Benešov podle odpovědi na svém webu „nemá uzavřenu smlouvu na vymáhání daňových pohledávek s tímto exekutorským úřadem.“ Další dotaz týkající se stejného exekutorského úřadu směřoval k počtu vymožených exekucí na daňové místní správní poplatky a celkovou částku do benešovského obecního rozpočet. „Počet vymožených exekucí za nedoplatky na místních poplatcích je 24, celková vymožená částka týkající se místních poplatků je pak 32 094 korun. tazatel se také dozvěděl, že uvedenému exekutorskému úřadu Benešov za služby zálohy neplatil.

Přes web města hledají vlastníky nemovitostí

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí aktualizovaný k 1. srpnu nabízí na svém webu město Benešov. Proti předešlé aktualizaci před půl rokem ze seznamu ubyla jen tři jména a tak soupis uvádí dohromady dalších 86 jmen. Jména jsou přiřazena k nemovitostem ve správním obvodu ORP Benešov, ke kterým by se uvedené osoby měly přihlásit a dát tak do pořádku zápis v Katastru nemovitostí. Zákon o tom platí od roku 2014 a pokud tak oprávnění vlastníci nebo dědici neučiní do 10 let, majetek propadne státu, protože stát bude mít za to, že je nemovitost opuštěná.

Peceradští dobráci koupí radiostanice

Bez spojení není velení. Této staré, vojenské pravdy se už nemusí bát například ani členové Sboru dobrovolných hasičů Pecerady. Právě oni získali od Krajského úřadu Středočeského kraje dotaci 25 tisíc korun na pořízení dvou radiostanic. Jedna slouží při doplnění výbavy zásahového vozu, druhou bude vybaven zasahující hasič.