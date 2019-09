KRÁTCE: Benešovský úřad prodlužuje pro občany úřední hodiny

Nejen škola začala s novým měsícem. Od prvního zářijového týdne mohou obyvatelé města i jeho správního obvodu obce s rozšířenou působností vyřídit potřebné záležitosti na úřadě každou středu až do 18 hodin. Možné to však je pouze na základě objednání. Poslední klient přitom dojde slyšení při objednání do 17.45 hodin.

Radnice v Benešově. | Foto: Zdeněk Kellner

Objednání návštěvy úřadu lze provést telefonicky nebo e-mailem u vedoucích odborů, ale nejpozději to může být v pondělí v 17 hodin. Vedoucí odboru pak zjistí, oč klientovi jde a dohodne s ním přesný čas návštěvy úřadu. Současně také rozhodne, který z úředníků se mu bude věnovat. Podle potřeby také zajistí provoz pokladny. Nový systém je splněním slibu daného koaliční smlouvou Volby pro Benešov, ODS, STAN a Pirátů s podporou Zelených. Kolem keblovského kostela pojedou řidiči opatrněji Kvůli opravě povrchu místní komunikace v Keblově u tamního farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, pojedou řidiči uvedeným místem pomaleji. Budou je k tomu nabádat přenosné dopravní značky, které tam nechá umístit odbor dopravy po souhlasu od Policie ČR a to pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Práce u keblovského kostela začnou podle plánu ve čtvrtek 12. září v osm ráno a hotovo by cestáři měli mít až na samém konci následujícího měsíce, ve čtvrtek 31. září v 18 hodin. První školní den provázely deštníky Přečíst článek › Pokládka mikrokoberce uzavře silnici Kopaniny - Čáslavsko Kvůli pokládce dvouvrstvého mikrokoberce, jak uvádějí úředníci z Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vlašim, dojde k úplné uzavírce silnice II/150 v úseku Kopaniny – Čáslavsko. Dočasné opatření zkomplikuje řidičům jízdu od pondělí 9. do neděle 22. září. Objížďka povede z Horní Lhoty před Dolní Lhotu, Bezděkov a Lukavec zpět do Čáslavska. Práci silničního správního úřadu omezuje onemocnění Až do středy 11. září bude omezena činnost Silničního správního úřadu Benešov. Jak oznámilo vedení úřadu dochází k tomu kvůli onemocnění odpovědného pracovníka. Pro případnou návštěvu proto úřad doporučuje občanům, aby se před osobní návštěvou telefonicky informovali u Roberta Nováka na telefonním čísle 312 821 241. KRÁTCE: Louňovická základní škola otevírá také druhý stupeň Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Kellner