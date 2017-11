KRÁTCE: Auta u průchodu z náměstí do ulice Na Bezděkově nezastaví

Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Auta u průchodu z náměstí do ulice Na Bezděkově nezastaví

Benešov – Až do poloviny prosince nesmějí auta zastavit na rohu Malého náměstí a ulice Františka Václava Mareše. Dočasný zákaz zastavení a přechodnou úpravu provozu na benešovské místní komunikaci si vyžádal havarijní stav objektu kotelny polikliniky. Práce příliš vidět nejsou, přestože se odehrávají poblíž vchodu do domu s pečovatelskou službou přímo na chodníku průchodu mezi ulicemi Na Bezděkově a Malým náměstím. Jsou ale ukryté za mobilní zástěnu. První etapa prací by měla skončit 21. listopadu a druhá, která na tu první bezprostředně naváže, pak do 15. prosince.



Radnice popsala odměny externího právníka

Benešov – Na odměny za městské zakázky pro advokáta Karla Volfa se dotázali obyvatelé města. Odpověď sestavila právnička úřadu Magda Zacharieva. Kancelář Volf a partneři byla podle ní vybrána na základě výběrového řízení v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Vzhledem k hodnotě smlouvy o poskytování právní pomoci, která je 499999 korun bez DPH, o výběru nejvhodnější nabídky rozhodl starosta města. Smlouva je průběžně plněna, ke 4. dubnu letošního roku bylo fakturováno a uhrazeno celkem 400510 korun včetně DPH.





Informační systém evidence obyvatel je dost stabilní

Benešovsko – Užitečným pomocníkem občanů Česka je Informační systém evidence obyvatel, což je v podstatě úřad v počítači. Provoz si zajišťuje Městský úřad Benešov. Průměrný čas odezvy je tři vteřiny. Maximální odezvu ale nelze určit. Bývají to i minuty a to podle vytížení. Podle Magdy Zacharievy, právničky benešovského úřadu, bývá časově nejnáročnější zadání narození. Systém ale není nezničitelný, proto v něm dochází také k výpadkům. Od roku 2014 systém zkolaboval každoročně vždy dvakrát. Výjimkou je rok 2016, kdy to tak bylo jen jednou. Také letos už má systém za sebou dva kolapsy.



Berušky navštívil Martin

Benešov – Den plný pohybu připravily učitelky pro děti z Mateřské školy Berušky v Táborské ulici. „Tentokrát jsme si užili svatomartinskou jízdu. Ačkoli nám počasí nepřálo, děti se zahřály na překážkové dráze, slalomu koňských spřežení i při závodů koníků,“ uvedla za organizátorky Růžena Havelková a dodala, že děti bavila i podkůvková štafeta a krmení svatomartinské husy šiškami. Akci, kterou si i malé děti připomínají svatomartinskou legendu, zakončili ti nejmenší písničkou o svatém Martinovi, který se na ně dokonce přijel podívat. Za odměnu děti dostaly diplom, medaile a zlaté dukáty.