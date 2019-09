Atletický klub dostal od úředníků kladnou zprávu, která jim oznamuje, že od soboty 21. září a to od 20 hodin, bude do páté odpolední následujícího dne, tedy neděle 22. září, na místních komunikacích v Benešově mít auta zakázaný vjezd a v některých částech alespoň zastavení. Opatření se dotkne Masarykově a Malého náměstí a ulic Pod Brankou Vnoučkovy, Tyršovy a Dukelské. Důvodem opatření je, že ulicemi města proběhnou v neděli 22. září atleti.

Při vjezdu do Maršovic řidiči zvolní

Kvůli další etapě výstavby kanalizace v Maršovicích, by se měli mít řidiči na pozoru při vjezdu na území tohoto městyse. Práce tam znovu začnou ve středu 28. srpna a opatření, která potrvají až do pátku 25. října, budou platit na všech hlavních příjezdech do Maršovic. Na vjezdech do městyse od Bystřice, Olbramovic, Sedlčan i Neveklova bude řidičům přenosná dopravní značka nařizovat jízdu jen rychlostí 30 kilometrů v hodině.

Návrh Úřadu městyse Maršovice na stanovení přechodné úpravy provozu vychází z potřeby zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod v Maršovicích. Návrh přechodné úpravy provozu odsouhlasila i Policie ČR, a sice v pondělí 19. srpna.

Při míjení staveniště se řidiči vyhnou také lešení

Vlevo staveniště obchodního domu, vpravo lešení u domu rodinného. Tak budou řidiči přijíždějící z benešovské ulice Červené Vršky vnímat od začátku příštího měsíce cestu ulicí Erbenovou. Na situaci je upozorní dopravní značky. Ty budou vycházet ze situace, která tam vznikne kvůli záboru chodníku. Právě na něm stavebník nechá umístit lešení, díky níž němuž bude moci dokončit stavbu fasádou. Umístění dopravního značení a s ním i přechodné dopravní opatření uvidí řidiči od pondělí 9. září a ukončeno by mělo být o měsíc později, ve středu 9. října.

V některých benešovských ulicích auta o dost zpomalí

Zatím ve fázi návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je žádost města na Silničním správním úřadu Benešov na snížení rychlosti jízdy v některých ulicích. Z obvyklé rychlosti 50 kilometrů v hodně by řidiči poté, co proces projde schválením, měli zpomalit až na třicítku. Nové úpravy rychlosti se budou týkat místních komunikací, ale jen v jejích částechc. Nižší rychlostí proto řidiči pojedou v ulicích Školní, Na Bezděkově, Vlašimské, Na Karlově, K Pazderně, Zapově, Bezručově, Vančurově, Čapkově, Boženy Němcové a Villaniho.

Na náměstí ochutnají, jak se jí ve světě

Ochutnat, jakou krmi si připravují lidé z různých koutů světa, budou moci zájemci na Masarykově náměstí v Benešově. Pracoviště centra na podporu integrace cizinců tam chystá na neděli 22. září akci s názvem Chutě světa. Kulinářský festival začne v 11 hodin a skončí o čtyři hodiny později.