Hned čtyři takové přišly do pražské Zborovské ulice z Benešova. Tři z nich z Poříčí nad Sázavou, jeden z Bystřice. Ze tří vlašimských projektů kraj vyřadil dva. Větší úspěšnost mají Votice, jimž ze sedmi předložených zůstalo, až na biokoupaliště, ve hře celých šest.

O úspěchu nebo prohře rozhodnou svým klikáním uživatelé krajského webu. Tam je také k náhledu tabulka projektů i s jejich současnou podporou publika a prozatímním umístěním. Kraj, kde se lze dočíst, že o podporu usiluje 126 projektů také stanovil, že každý úspěšný podpoří nejvýše částkou 400 tisíc korun.

Například jediný „přeživší“ vlašimský projekt Charity Vlašim, která působí i v Benešově, usiluje o auto, které by usnadnilo terénní služby péče o seniory a zdravotně postižené. "Automobil, který by nyní aktuálně potřebovali, by jim tedy výrazně usnadnil jejich bezpochyby nelehkou práci," uvedla Eva Stulíková z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Benešově.

Žádosti z okresu Benešov

Benešov a okolí

Podpořené projekty

Zavlažovací systém na fotbalovém hřišti v obci Krhanice - 359 000 Kč

Pomoc v běžném životě – auto pro terénní službu - 362 000 Kč

Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť na Neveklovsku - 394 940 Kč

Cesta pro naši krajinu: Soběhrdy – Petroupim - 290 000 Kč

Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou - 400 000 Kč

Revitalizace veřejného prostoru pro setkávání v Borové Lhotě - 108 000 Kč

Klidová zóna Drábovka v Sázavě - 400 000 Kč

Nerealizovatelné projekty

Technické a divácké zázemí víceúčelového hřiště Sokolovna Poříčí nad Sázavou - 224 000 Kč

Venkovní učebna LOĎ pro ZŠ a MŠ Bystřice - 400 000 Kč

Závlaha, divácké zázemí a bezpečná branka pro fotbalové hřiště v Poříčí nad Sázavou - 347 950 Kč

Vodovod na fotbalové hřiště pomůže mládeži v Poříčí nad Sázavou - 265 000 Kč

Vlašim a okolí

Podpořený projekt

Auto pro charitu – Charita Vlašim pro Vás! - 350 000 Kč

Nerealizovatelné projekty

Komunitní centrum Charita Vlašim Charita - 400 000 Kč

Oprava povrchu příjezdové cesty do Hrazené Lhoty - 400 000 Kč

Votice a okolí

Podpořené projekty

Votický klášter ožívá! - 400 000 Kč

Ve Střezimíři pěkně od podlahy - 320 000 Kč

Obnova přírodních hracích prvků na dětském hřišti v Ratměřicích - 138 000 Kč

Po stopách mikroregionu Voticko - 400 000 Kč

Odpočinkové místo u aleje republiky ve Voticích - 400 000 Kč

Mobiliář do obcí Mikroregionu Voticko - 400 000 Kč

Nerealizovatelný projekt

Beach-volejbalové hřiště na biokoupališti - 400 000 Kč