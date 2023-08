Podobně se k situaci, kdy obecní kasa nepřetéká penězi, staví i radnice v Trhovém Štěpánově , nejvýchodnějším městě velkého okresu Benešov. Přesto místní politici myslí i na kratochvíle spoluobčanů. Proto město vybudovalo vlastní koupaliště s písečnou pláží u jedné z obecních nádrží. „Nový rybník, jak se vodní plocha s rozlohou si dva hektary jmenuje, má výbornou polohu,“ vysvětluje štěpánovský starosta Josef Korn důvod, proč město vybralo právě toto místo. „Od rána do večera tam svítí sluníčko, je to dál od silnice, takže je tam klid. Navezli jsme tam jemný písek a přidali ještě asi tři tisíce metrů travnaté plochy, kterou pravidelně sečeme,“ doplnil.

Báječná voda, parkování, toalety a ovoce k tomu

Podle jména rybníka dostala název i Nová pláž. U břehu je ukotvené plovoucí molo, z něhož plavci skáčou z asi půlmetrové výšky do vody bez hrozby nárazu na dno. To je totiž už kousek od břehu dostatečně hluboko. Samozřejmě bez nebezpečných kamenů, které hrozí například v řekách. Koupání je jen na vlastní nebezpečí, což vyjadřuje také provozní řád vyvěšený na dřevěném kříži se záchranným kruhem s lanem. Potřebnou hygienu zajišťuje provozovatel u bezdozorového sportoviště mobilní toaletou. Nedaleké pole, kde je letos zasetá kukuřice, pro jistotu odděluje od travnaté části pláže zhruba metr vysoký val, který zajistí, aby voda z případných přívalových dešťů valící se k rybníku obtekla písečnou pláž a nespláchla ji do nádrže.

Novinkou letošního léta je v Trhovém Štěpánově písečná pláž u Nového rybníka.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

U valu současně nechalo město vysázet rané odrůdy ovocných stromů, zejména třešní. To kvůli občerstvení návštěvníků koupaliště v dalších letech. „Parkování bez poplatků máme na hrázi a během víkendů tu stává i přes třicet osobních aut,“ uvedl starosta. Koupaliště Nový rybník je pro obyvatele Trhového Štěpánova a jeho okolí letošní prázdninovou novinkou, kterou město, jak to vypadá, úspěšně odzkoušelo. „Máme jen kladné ohlasy, lidé jsou z toho nadšení, protože až dosud tady taková příjemná písečná pláž a skvělé koupání chybělo,“ dodal Josef Korn. Zajímavostí Nového rybníka, který vedle plavců využívají i sportovní rybáři, je hloubka, u hráze dosahující až čtyři metry a poměrně vydatný přítok čisté vody z lesního masivu Kosiny nad městem.

Maximálně spolknete pulce

„Za našeho mládí jsme se jako kluci koupali v malých rybníčcích přímo ve městě, do kterých tehdy šly přepady jímek. Nic nám nebylo a vyrostli jsme jako hříbata. Dnes je tam voda čistá, máme kanalizaci, ale v Novém rybníku je ještě o poznání čistší. Když si tam někdo lokne, maximálně spolkne nějakého pulce. Pokud to někomu nevyhovuje, může jet třeba do Podolí,“ směje se šedesátiletý starosta s tím, že město ani v dalších letech se zavedením poplatků nepočítá. „Bereme to jako vstup do lesa, tam po vás zatím také nikdo nechce peníze. Poplatků je všude dost. Koupaliště je pro občany, aby mohli bez vstupu nebo nějakých rezervací přijít a užívat si. Ať je občan štěpánovský stále svobodný!“ dodal.