Že fenomén koronaviru působí i kladně a rozhodnutí úřadů paradoxně, poznali za poslední měsíc dobře i pracovníci paraZOO a Stanice pro zraněná zvířata Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. První návštěvníky mohli přivítat už v pondělí 27. dubna, ale kvůli potřebě úprav přijde den D později. „Otevřeme v pátek prvního května,“ potvrdila Alena Konvalinová, vedoucí paraZOO i záchranné stanice.

Z paraZOO ve Vlašimi. | Foto: Richard Karban

Stejně jako dalším zoologickým zahradám, také paraZOO vláda povolila prodej vstupenek prostřednictvím internetu. Ve vstupním objektu je však také obchod s odpovídající povolenou prodejní plochou, který bude už na zahájení sezony otevřený. A v něm si návštěvníci mohou koupit různé zboží od baleného občerstvení a nápojů po suvenýry připomínající místo. „Nařízení vypadá dost nedomyšleně. Když si lidé budou moci koupit jiné zboží, není důvod, aby si při tom nemohli koupit i vstupenku,“ míní Alena Konvalinová.

Také ochranáře z Vlašimi opatření, která uzavřela všechna zařízení, připravilo o příjmy od návštěvníků. ParaZOO přišla především o Velikonoce a nebude mít příjem ani od lidí, kteří by se přišli podívat v rámci vlašimských májových slavností.

„Kvůli této situaci rozjíždíme charitativní sběr knih s přírodovědeckou a regionální tématikou, ale ne beletrii. Publikace si pak zájemci mohou objednat a koupit prostřednictvím e-antikvariátu stanice. Vyzýváme všechny, kteří by nám chtěli pomoci a nemohou finančně, aby si probrali svou knihovnu, že nám je mohou přinést,“ uvedla Alena Konvalinová.

Koronavirus, ale především omezení, která přinesl, měly zejména v počáteční fázi, od poloviny března, z pohledu ochranářů blahodárný vliv na přírodu. Nejen, že nelétalo tolik letadel, ale nejezdilo ani tolik aut. A s nimi ze silnic ubylo sražených zvěřat. Lidé ani nechodili do přírody a ochránce proto nezahlcovali domněle opuštěnými mláďaty.

To se ale s uvolněním změnilo během posledních dvou víkendů. Na venkov dorazili Pražáci. A ve stanici přibyli noví klienti - srnče, liště, prasátka nebo veverky. Ale ne všichni nalezenci byli do stanice doručeni bez příčin. Například srnče podle Aleny Konvalinové nejspíš přišlo o matku. Proto chodilo za lidmi, kterým se zželelo jeho naříkavého pískání. „Lidé, od nichž srnče máme, byli znalí a popasovali se se situací velice dobře,“ pochválila vlašimská ochranářka.

Ale ve stanici pro zraněná zvířata je znovu také druhý extrém. Lišče se zlomenou nohou.

„Je to letos druhá vynorovaná liška, která se k nám dostala. Vynoroval ho myslivec a pak ho chtěl utopit. Známý se na to ale nemohl koukat, a tak si vzal liščátko domů. Před dvěma týdny jsme tu měli jinou lišku, která v sobě měla divokost, a bylo vidět, že se jí tak moc nestalo. Neměla trauma. Ale takhle smutného samečka jsem ještě nikdy neviděla. Navíc má zlomenou nohu a tu kvůli růstu nelze fixovat,“ popsala Alena Konvalinová s tím, že zpátky do přírody se už nebude moci vrátit.

Český svaz ochránců přírody i letos pomáhal ve vytipovaných lokalitách s migrací obojživelníků přes silnice. Ovšem bez dobrovolníků. „Jaro rychle nastoupilo, ale pak se změnilo počasí. Žáby se trousily postupně a nebyl to žádný velký tah jako v minulosti,“ dodala Alena Konvalinová.