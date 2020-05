Koronavirová krize ještě neodezněla, ale města už škrtají zbytné akce

Další, naprosto nečekaný fenomén vstoupil do našich životů. O novém koronaviru a nemoci, kterou způsobuje, ještě před pár měsíci nikdo, snad až na vědce z východu, nevěděl. Nyní je to všechno neblahá součást našeho života, která se dotýká každého z nás. Třeba zdražováním potravin. Ale stejně tak se nás to dotkne zprostředkovaně. Dopad totiž pocítí i obce a města.

Jednou z investičních akcí, kterou neohrozil ani koronavirus, bude revitalizace čistírny odpadních vod ve Voticích. Rekonstrukce se má trvat více než rok. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE Jejich rozpočty se zpravidla sestavují v roce předešlém. Jenže tehdy nebylo možné s tak krutou eventualitou vůbec počítat. Nyní o problému ví každý. Nikdo však neumí říci, co všechno to bude znamenat a jak moc se situace odrazí na účtech sídel. Kompetentní komunální politici se shodnou alespoň na jednom. Rozpočty to zasáhne dost citelně. Příjmy obcí totiž pocházejí také ze sdílených daní. Jinými slovy, stát přerozděluje vybrané daně podle počtu obyvatel. Kolik korun se však na daních vybere, když se téměř dva měsíce nevyrábí a málo se také prodává, není jasné. Jisté ale je, že to bude méně, než v předešlých letech. „Jaký pokles příjmů na obce letos dolehne, je těžké stanovit. Bude také záležet, jak se k situaci obcí postaví stát. Můj odhad ale je, že se sníží příjmy obcí o deset až dvacet procent,“ odhaduje ekonom Luboš Machulda. „Myslím ale, že ještě horší bude příští rok. Dnešní „velký flám“ nás bude stát ještě hodně peněz,“ dodal. Okružní křižovatku v Nádražní ulici v Benešově začne kraj budovat do prázdnin Přečíst článek › A první dopady krize na sebe nenechaly dlouho čekat ani v nejdůležitějších městech Benešovska. Například v Benešově chtěli letos posunout přípravu na stavbu důležitého severovýchodního obchvatu města. „Zatím víme, že se kvůli krizi způsobené novým koronavirem neodehrají některé přípravné práce velkých dopravních akcí,“ řekl k tomu benešovský místostarosta Roman Tichovský. Už rozjeté akce, nebo odstraňování potíží způsobených haváriemi, však ani covid-19 neohrozí. Alespoň letos. Potvrdil to také vlašimský starosta Luděk Jeništa. „Určitě některé akce přesuneme na pozdější období. Rozkopané silnice a chodníky, ale musíme dát do pořádku,“ připomněl. Opravovat se proto bude i Velišská ulice. Na tu nyní Vlašim získala dotace. „Některé akce ale budou muset počkat a to vzhledem ke sníženým příjmům ze sdílených daní,“ potvrdil Luděk Jeništa s tím, že se vedení města ani rada o této problematice zatím konkrétně nebavily. „Tohle téma máme naplánované na jednání před zastupitelstvem, které by mělo být na konci května,“ dodal starosta a připomněl ještě, že v současnosti město také tlačí na Středočeský kraj, aby připravil projektovou dokumentaci obchvatu Vlašimi. Po schůzi na síti plánují votičtí zastupitelé jednání pod širým nebem Přečíst článek › O tom, že se koronavirová krize promítne i do života a účtů Votic, už mluvil starosta města Jiří Slavík s vedoucí správy majetku a investic. „Připravujeme podklady pro finanční výbor a budeme po něm chtít, aby se tím zabýval a vytvořil nějaký návrh, o kterém pak bude jednat zastupitelstvo města,“ řekl starosta. Také ve Voticích akce, které se už rozeběhly, pandemie nezbrzdí nebo nezastaví. Odloženy nebudou ani opravy komunikací a vlastně všechny nutné investiční akce. A uskuteční se také ty, na něž město získá dotace. „Na zbytných záležitostech se ale budeme snažit šetřit,“ dodal votický starosta Jiří Slavík.

