Starosta Střezimíře Miloš Jelínek.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

„Vlaky tu jezdí skutečně rychle, ale z hlediska přínosu pro obyvatele vsí, kterých se přeložení zastávek dotklo, se dopravní obslužnost vzdálila. Naše zastávka je dál o zhruba osm set metrů,“ potvrdil starosta Střezimíře Miloš Jelínek s tím, že by lidé i tak vlakem cestovali rádi a více než nyní. „Jízdní řád ale není sestavený tak, jak bychom potřebovali. A i když se u nás výrazně zlepšila dopravní obslužnost autobusová, které děláme na obci osvětu, stejně lidé autobusy využívají minimálně,“ popsal situaci, jíž se cestující přizpůsobili po svém. V současnosti se totiž raději domluví se známými a jedou jedním autem na vlak na nádraží do Votic nebo do Tábora.

Vedle nevyhovujícího jízdního řádu je problém vzdálenější zastávky citelný především pro dříve narozené. Koridor je sice moderní tratí, ale na zastávkách se pokrok moc neprojevil. Před nepohodou se tam cestující mohou nanejvýš skrýt pod přístřešek. „Když má vlak zpoždění, což se sice senioři doslechnou z hlášení, musí na něj čekat v zimě v betonové otevřené kukani a fičí na ně. A ještě ke všemu, chybí také toalety,“ upozornil střezimířský starosta.

Od většího, dříve běžného využívání vlaků odrazuje obyvatele jihu Benešovska například také to, že vlak nejezdí mezi Táborem a Benešovem, ale jen mezi Táborem a Olbramovicemi. „Když chtějí lidé dojet až do Benešova, musí v Olbramovicích přestoupit na rychlík. Na přestup mají asi čtyři minuty a když zejména starší lidé, kteří nejezdí pravidelně, nemají přestupování nacvičené a při tom ještě musejí projít podchodem na jiné nástupiště, přípoj nemusí vůbec stihnout,“ popsal starosta už známé případy.

Ale jízdní řád, o kterém starosta hovoří, není špatný úplně pro všechny. Studenti, kteří jezdí do škol v Praze nebo Českých Budějovicích, tedy už zmiňovaní cestující na větší vzdálenost, si grafikon naopak pochvalují. „V Olbramovicích přestoupí na rychlík nebo přímo u nás ve Střezimíři zastavuje zaplať Pán Bůh spěšný vlak a to oběma směry. Ten se docela dost využívá a to nejen studenty, ale také lidmi, kteří míří do zaměstnání,“ řekl Miloš Jelínek.

Seniory ale obec Střezimíř při jejich cestování nenechává na holičkách. Poskytuje jim neocenitelnou službu seniortaxi, která započala v době „covidové“. „Máme obecní auto a starší obyvatele vozíme na vlak nebo k doktorovi do Votic či Tábora. Není to žádný pravidelný spoj, ale služba na vyžádání,“ dodal Miloš Jelínek a na dotaz, zda právě on dělá ve Střezimíři „taxikáře“ se zasmál. „Samozřejmě!“

Generální ředitel státního podniku Správa železnic Jiří Svoboda:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Výstavba rozsáhlé přeložky mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi za 6,7 miliardy korun přinesla, obdobně, jako je tomu jinde na trati mezi středem a jihem Čech výrazné zvýšení traťové rychlosti. Ta už nyní dosahuje hodnoty 160 km/h. Ani to ale není podle generálního ředitele státního podniku Správa železnic Jiřího Svobody definitiva. „Místo současné rychlosti pojedou vlaky po instalaci evropského zabezpečovacího systému ETCS až dvoustovkou,“ říká.