/FOTOGALERIE/ Kvůli závazkům města Benešov pro čerpání dotace na revitalizaci části biokoridoru Šiberna, zahrnující i odbahnění Konopišťského rybníka, dojde v sobotu 13. března ke druhému, závěrečnému kontrolnímu výlovu.

Konopišťský rybník je jednou z nádrží na kaskádě vybudované na Konopišťském potoce. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Je pro to ideální čas, protože společnost Líšno bude lovit výše položený Jarkovický rybník. Dojde tak vlastně k okamžitému napuštění prázdného Konopišťského rybníka vodou, která by jinak Konopišťským potokem protekla až do Sázavy,“ vysvětlil benešovský místostarosta Roman Tichovský.