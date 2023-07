S finanční krizí a následnou vlnou extrémního zdražování energií přišla eliminace zbytných výdajů. Proto se do popředí po desítkách let dostalo znovu zprofanované heslo: nesvítí zbytečně? Památky potemněly, ale řada lidí se s takovou situací nesmířila. Patří mezi ně také benešovský patriot Tomáš Podhola a „jeho“ Zimní plavci Benešov , amatérský sportovní tým. „Přemýšleli jsme, jak situaci změnit, aby Konopiště znovu bylo zdálky vidět i v noci,“ potvrdil Podhola.

NPÚ otočením vypínače šetří peníze, proto Podhola přišel s nápadem vytvořit transparentní účet Zimních plavců Benešov, kam by směřovaly příspěvky podobně smýšlejících lidí. Za nastřádané peníze by pak bylo možné Konopiště znovu rozsvítit.

Jenže tak jednoduché to není. NPÚ má svá vnitřní pravidla a ta určují, za jakých podmínek mohou být památky v noci osvětlené - a nic na tom nezmění ani případná finanční podpora zvnějšku. „Nevím, jak se k tomu postavit, proto jsme iniciativu pozastavili. Aby lidi přispívali na něco, co nefunguje, by bylo nesmyslné,“ potvrdil Tomáš Podhola. Nápad ale podle něj nadobro nepadl. Jen se nyní hledá jiné řešení. „Budeme o tom ještě jednat,“ dodal.

To potvrdila také vedoucí správy státního zámku Konopiště Jana Sedláčková. „Ani jedna strana tento nápad nezavrhuje, ale je potřeba najít komplexní řešení pro všechny objekty. Jde o to, aby jedna památka svítila a druhá ne. Zatím řešíme, jak se vyvine sezona,“ uvedla. K jednáním se podle ní obě strany vrátí nejdříve po konci turistické sezony, tedy na podzim.

Svítí při speciálních příležitostech

Přesto je Konopiště možné vidět osvětlené i po soumraku. Reflektory se rozsvěcejí při různých akcích a během svátků, nikoliv proto, aby zámek tvořil dominantu kraje každou noc. „Jednou z takových příležitostí je například Hradozámecká noc,“ připomněla Sedláčková akci, která se blíží. Letošní Hradozámecká noc připadne na 26. srpna, na Konopišti ponese podtitul Noční veselí napříč staletími a přinese bohatý program, jemuž budou dominovat netradiční prohlídky běžně nepřístupných prostor – jak už sám název napovídá - napříč staletími. Více zde.

Reflektory, které osvětlují Konopiště, jsou umístěné ze všech stran a vytvářejí systém tří smyček. Každá má svůj vypínač. „Když byla večerní prohlídka zámku a návštěvníci přicházeli od rybníka, osvětlujeme jen tuto část památky. Když jsou akce v Růžové zahradě, tak zase jihovýchodní stranu,“ dodala kastelánka.

Kolik reflektory spotřebují elektřiny, nelze úplně přesně zjistit, protože jejich napájení neprobíhá přes samostatný elektroměr. Proto se započítává do celkové spotřebované elektřiny zámku.