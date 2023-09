/FOTOGALERIE/ O nadcházejícím víkendu nabídnou zámek Konopiště a hrad Český Šternberk svým návštěvníkům kromě standardních prohlídek i netradiční program. Na Konopišti pokračuje slavnost na počest Kryštofa, Český Šternberk chystá vycházku po okolí hradu.

Zámek Konopiště | Foto: Diana Dufková, CC BY-SA 4.0, Wikimedia

Víkendová slavnost věnovaná Kryštofovi Kolumbovi a objevování Nového světa začala na Konopišti již minulý týden o víkendu a nyní v sobotu a vneděli pokračuje. „Ve Střelnici se dozvíte spoustu zajímavostí, uvidíte sbírkové předměty ze zámeckých depozitářů, jako jsou například kolty arcivévody Františka Ferdinanda, můžete si vyzkoušet hod lasem, hledat stopy, vystřihnout suvenýr,“ píše se na webu zámku s tím, že zámecká restaurace nabízí oba víkendy pokrmy z plodin Nového světa a Čokoládovna zase čokoládu aztéckého císaře Montezumy.

Program probíhá v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin.

Na Českém Šternberku pak na sobotu připravili komentovanou vycházku okolím hradu. „Podíváte do běžně nepřístupné kaple svatého Jiří, dozvíte se více o opevnění hradu, o historii šternberského panství i o barokních sochách světců, které už téměř 250 let zdobí okolní krajinu. Z původně obranné věže, takzvané Hladomorny, se rozhlédneme do okolí,“ stojí na webu hradu. Vycházka začíná ve 14 hodin, potrvá zhruba 1,5 až 2 hodiny a její délka jsou přibližně 4 kilometry.