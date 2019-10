/FOTOGALERIE/ Potíže řidičů při průjezdu městem se ještě tento měsíc stanou snad o něco snesitelnějšími. Místostarosta Roman Tichovský připomněl, že koncem října bude silnice I/3 na krátký čas uzavřena. Důvodem bude připojování nově vybudované části křižovatky U Topolu do Křižíkovy ulice.

Stavba kruhové křižovatky U Topolu v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Průjezd do Křižíkovy ulice bude ale jen jakousi předzvěstí ještě lepších časů. „Práce U Topolu pokračují podle harmonogramu, takže by auta po okružní křižovatce měla začít jezdit do konce roku,“ řekl politik s tím, že kompletní dokončení díla by mělo být v březnu 2020.