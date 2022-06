Uzavírka u vily Katušky v Benešově: Auta tudy v červnu neprojedou pět dní

Při cestě od Nádražní ulice přes most nad železnicí se od 13. do 17. června auta směrem do Konopišťské ulice, a pochopitelně i opačným směrem, nedostanou. Důvodem úplné uzavírky 180 metrů dlouhého úseku vedoucího kolem železniční výtopny a vily Katušky je zajištění stavební akce „Benešov, silnice II/110, ul. Konopišťská – oprava povrchu“.

Konopišťská ulice v Benešově zůstane celý pracovní týden bez aut. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner