Koleje u Voračic auta nepřejedou

Objízdné trasy pro auta do 6 tuna a autobusy a vozidla nad 6 tun stanovili cestáři kvůli přechodné úpravě provozu na silnici druhé třídy číslo 18 z Olbramovic do Sedlčan. Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při opravě železničního přejezdu u Voračic bude silnice zcela uzavřena od soboty 5. do úterý 8. října.