Předchozí uvedené kroky byly především preventivní. Do zahájení nového školního roku totiž nikdo nemůže vědět, kolik ukrajinských dětí do benešovských škol skutečně nastoupí. Uprchlíci jsou neustále v pohybu a to, že dnes žijí v Benešově, neznamená, že tomu tak bude i na začátku září.

To potvrzuje například i počet ukrajinských dětí zapsaných do prvních tříd. „Těch se přihlásilo nečekaně málo, pouhých pět,“ potvrdil místostarosta s tím, že do vyšších tříd základních škol je nyní přihlášených jen 46 dětí. Některé z nich už do školy chodí, většina se na to ale chystá až od začátku nového školního roku.

Podle informací ministerstva vnitra, které má Benešov k dispozici, žije na jeho území ukrajinských dětí školou povinných v tuto chvíli celkem 160. „Máme informace, že se běženci chtějí vrátit domů, nebo tu už ani nejsou,“ vysvětlil Zahradníček.

Také například dětí ve věku od tří do šesti let není v Benešově mnoho, celkem čtyři desítky. Do adaptační skupiny vytvořené v MŠ Úsměv na Spořilově jich ale dochází pouze devět. A do pěti mateřinek v celém Benešově mají zapsáno pouhý tucet tříletých Ukrajinců. Většina z nich by měla zamířit do MŠ U kohoutka Sedmipírka v Dukelské ulici.

S docházkou malých Ukrajinců do benešovských škol svým způsobem souvisí také ubytování. Město má pro běžence připravených osm bytů ve Vlašimské ulici v takzvané „Chudé Praze“, kde vytápění zajišťují kamna na uhlí v každém z bytů.

Další čtyři standardní byty má pro stejné účely město v panelácích. Po odchodu předchozích nájemníků, tedy bez rekonstrukce, jsou Ukrajincům pronajaty nyní dva.