To všechno a ještě mnohem víc si mohou prohlédnout návštěvníci Kláštera Sázava. V rámci prohlídkového okruhu Svatoprokopská Sázava všemi těmito pozoruhodnými a historicky velmi cennými místy mohou projít s průvodcem nebo bez něj jen s mobilní aplikací.

„Na návštěvu prohlídkového okruhu Svatoprokopská Sázava lze přijít už pouze do 27. října,“ upozornila kastelánka kláštera v Sázavě Slávka Matoušová s tím, že se tam hosté dozví vše podstatné prostřednictvím příběhů o dějinách kláštera od jeho počátků až do současnosti. „Samozřejmě také o jeho zakladateli, poustevníku svatém Prokopovi a jeho pokračovatelích,“ doplnila.

Národní památkový ústav, správce Kláštera Sázava akci odstartoval už na jaře a všem, kdo se do Sázavy vypravili, ukázal i prostřednictvím modelů nedostavěného gotického chrámu to jak to tam v období gotiky vypadalo.

„Návštěvníci prostřednictvím faksimilií rukopisů doslova vstoupí do doby středověkých písařů,“ připomněla Slávka Matoušová.

Při exkurzi návštěvníci uvidí i archeologické nálezy z doby Velké Moravy, počátků Českého státu i ze samotného areálu národní kulturní památky Klášter Sázava. Prohlídku lze absolvovat s živým průvodcem nebo samostatně s mobilní aplikací s historickými fotografiemi a obrázky z míst, kam se návštěvnici nedostanou.

„Součástí aplikace jsou i záběry z české videohry Kingdom Come: Deliverance s možností srovnání reality a animace středověkého prostředí kláštera vytvořeného tvůrci této videohry,“ dodala sázavská kastelánka s tím, že přesnější informace, otevírací dobu a návštěvní hodiny lze najít na webu www.klaster-sazava.cz.

Kromě exkurze do míst ve správě Národního památkového ústavu lze v areálu Kláštera Sázava navštívit i další prohlídkový okruh pod názvem „Svatý Prokop – český patron“, který zajišťuje sázavská Římskokatolická farnost.