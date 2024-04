Pěstitel Zdeněk Jedlička z Kladrub bude rád, když vinnou révu po mrazu zachrání

/FOTOGALERIE/ Už celé tři dekády se Zdeněk Jedlička z Kladrub u Vlašimi zabývá pěstováním vinné révy. Na drsném Podblanicku s nadmořskou výškou kolem 470 metrů se snaží najít co nejodolnější a nejranější odrůdy, které by byly vhodné i do těchto podmínek.

Rok 2024 přinesl stoletý mráz i do vinohradu v Kladrubech. Ten spálil všechny už olistěné keře a stromy. | Foto: Zdeněk Jedlička